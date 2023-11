Diablo 4 Vessel of Hatred: Es ist Geduld gefragt – Enthüllungszeitraum des Add-ons bestätigt

Diablo 4 Vessel of Hatred:

Mit "Vessel of Hatred" kündigte Blizzard Entertainment auf der BlizzCon 2023 die erste große Erweiterung zu "Diablo 4" an. Wie Bizzards Rod Fergusson im aktuellen Campfire-Chat einräumte, sollten wir in den nächsten Monaten allerdings nicht mit weiteren Details zu dem Add-on rechnen.