Diablo 4: Die erste Erweiterung ist offiziell – Trailer & Infos

Blizzard Entertainment hat auf seinem heutigen Event unter anderem die erste "Diablo IV"-Erweiterung angekündigt. Den Trailer und ein paar erste Infos dazu findet ihr in dieser Meldung.

Nachdem auf der Blizzcon-Eröffnung zuerst der neue Held von „Overwatch 2“ präsentiert wurde, folgte danach „Diablo IV“. Vorgestellt haben die Entwickler von Blizzard Entertainment die erste Erweiterung für das finstere Action-RPG. Der Name davon lautet „Vessel of Hatred“.

Zur Ankündigung präsentierte das amerikanische Entwicklerstudio einen kurzen Trailer. Hier wird klar, dass die Kurast-Region aus „Diablo 2“ zurückkehrt.

Die Handlung ist nach den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt. Im Mittelpunkt steht Mephisto, der „dämonische Pläne für Sanktuario“ verfolgt.

Zudem wissen wir: Eine neue Klasse wird verfügbar sein. Bekannt ist sie noch nicht, doch ein Dataminer könnte neulich den entscheidenden Hinweis gefunden haben. So heißt die Klasse angeblich Spiritborn und ist ein naturbasierter Krieger. Vermutungen der Fans zufolge spielt sich solch ein Charakter wie eine Mischung aus einem Druiden und einem Barbaren.

Mehr Infos liegen gegenwärtig nicht vor. Bis ihr die Erweiterung spielen dürft, dauert es sowieso noch längere Zeit. Als Veröffentlichungszeitraum gab Blizzard nämlich Ende 2024 an.

Weihnachtsevent kommt

Am 12. Dezember veranstaltet Blizzard übrigens ein dreiwöchiges Event, das an Weihnachten angelehnt ist. Dadurch verwandelt sich die Zone „Zersplitterte Gipfel“ in ein Winterterrorland.

Genau eine Woche zuvor startet bereits ein Endgame-Event, über das aber noch fast nichts bekannt ist. Jedenfalls könnt ihr euch auf eine gewaltige Herausforderung einstellen.

Außerdem kommt nächste Woche ein neues Update, das fünf Ringe einführt – für jede Klasse einen. Auch Änderungen am Okkultisten stehen auf dem Plan, wodurch ihr seht, welche Prefixe ihr bekommt.

„Diablo IV“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Zur Auswahl stehen eine Standard-, eine Deluxe-, und eine Ultimate-Edition.

