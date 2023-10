Diablo 4: Spieler wünschen sich Levelgrenze für Weltbosse

Die zweite Season von „Diablo 4“ ist gestartet und bringt einige Änderungen mit sich. Unter anderem wurde der Schwierigkeitsgrad von den Weltbossen in der „Saison des Blutes“ angezogen. In den sozialen Medien teilen die Spieler derzeit gerne Videos und Screenshots von ihren Kämpfen gegen die riesigen Viecher, die die Mitspieler reihenweise aus ihren Latschen hauen.

Einige Spieler argumentieren nun, dass Blizzard eine Levelgrenze für die Weltbosse einführen sollte. Helden mit einem niedrigen Level würden eh nichts zum Kampf beitragen und nur Loot abgreifen wollen.

Viele Spieler meiden Bosse, sobald sie Lowlevel-Helden sehen

Den Stein des Anstoßes zu der Diskussion lieferte kürzlich der Nutzer „Barialdalaran“ im Subreddit zu „Diablo 4“. Er postete einen Screenshot von seinem Kampf gegen den Boss Avarice, the Gold Cursed. In dem dazugehörigen Chatlog war zu lesen, wie Avarice nach und nach eine ganze Reihe von Mitspielern ausknockte. Währenddessen blieb der ebenfalls eingeblendete Lebensbalken des Weltbosses fast unberührt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Das Gebiet des Weltbosses muss mit einem Level-Gate versehen werden, ein Level 2 hat dort nichts zu suchen“, schrieb ein Nutzer als Antwort auf den Screenshot. „Alles was sie tun ist, den Boss zu buffen und es für alle anderen so viel schwerer zu machen, ihn zu töten.“ Zudem wurde vorgebracht, dass Charaktere mit niedrigem Level nur da wären, um zu „leechen“, also mit wenig Anstrengung eine Menge Erfahrungspunkte und guten Loot abzustauben.

Weitere Meldungen zu „Diablo 4“:

Einige Nutzer gaben an, dass sie die Bosse gerne bekämpfen, sich aber meist sofort zurückziehen, sobald sie niedrigstufige Spieler entdecken. „Wollte Weltbosse beim Leveln machen und sah keine Chance“, schrieb ein weiterer Spieler zu der Thematik. „Ich ging rein, sah einen Haufen Lowlevels und den HP-Balken, der sich kaum bewegte, und teleportierte mich wieder raus.“ Ein weiterer Nutzer stimmte zu: „Eine Stufenanforderung für Weltbosse wäre schön. Wenn man hineingeht und einen Haufen Leute sieht, die 20 oder mehr Level niedriger sind als der Boss, ist es so gut wie sicher, dass man ihn nicht besiegt.“

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren