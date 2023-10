Diablo 4: Blizzard entfernt Teaser zu Season 2, der voller Fehler war

Die zweite Season für „Diablo 4“ steht vor der Tür. „Season of Blood“ startet am 17. Oktober und wird von dem großen Patch 1.2.0 begleitet, der eine ganze Reihe von Neuerungen und Verbesserungen in das Action-Rollenspiel bringen soll.

Mit einem kleinen Teaser wollte Blizzard kürzlich auf die kommenden Quality-of-Life-Änderungen hinweisen, die mit der nächsten Season Einzug ins Spiel halten. Dieser wurde jedoch schnell wieder gelöscht, als Fans auf diverse bizarre Fehler hinwiesen.

Teaser wird zum peinlichen Lachfest

Der rund zweiminütige Clip wurde von Blizzard zwar schnell wieder von allen Social-Media-Kanälen gelöscht, „Diablo“-Streamer „Raxxanterax“ gibt in seinem neuesten Video jedoch einen Überblick über die Ungereimtheiten. Raxx kann sein Lachen kaum unterdrücken, bevor er überhaupt zur Sache kommt. Immer wieder von Lachanfällen unterbrochen zeigt der YouTuber den Clip, zu dem er „konstuktive Kritik“ abgeben will, da Blizzard seiner Meinung nach „seine eigenen Sachen ein bisschen besser verkaufen muss“.

„Dies sind einige der größten Quality-of-Life-Änderungen, die mit Season 2 zu Diablo 4 kommen“, heißt es in dem Video. Zuerst soll eine Verbesserung der Nightmare-Dungeons im Spiel durch einen Vorher-Nachher-Vergleich gezeigt werden. Allerdings scheint es so, als hätten die Entwickler das Vorher- und das Nachher-Bild miteinander vertauscht. Danach folgen die Verbesserungen an den Mounts, was durch den gezeigten Clip leider ganz und gar nicht klar wird. So soll „Season of Blood“ eine höhere Geschwindigkeit des Reittieres bringen, aber in den beiden übereinandergelegten Videos scheint die Spielerfigur gleich schnell.

Noch bizarrer wird die Darstellung des erhöhten Erfahrungsgewinns. Mit einer Beispielrechnung geben die Entwickler an, dass wenn die Spieler zuvor etwa 1.000 XP multipliziert mit einem Bonus von 40 Prozent (durch ein XP-Elixier gepaart mit dem saisonalen Bonus) erhalten haben, dies 1.040 XP ergibt, obwohl es klar 1.400 XP wären. In dem Abschnitt für Season 2 wird von Prozentsätzen zu Dezimalzahlen gewechselt und gesagt, dass 1.000 XP multipliziert mit zwei separaten Boni von 1,2 1.400 XP ergeben würden, obwohl dies eigentlich 1.440 XP wären.

„Ich versuche, etwas Hype für diese Saison aufzubauen, aber ihr macht es wirklich schwer“, so „Raxxanterax“ in seinem Video, nachdem er versucht hat, den Rechenweg für Blizzards total vermurkste XP-Aufzählung nachzuvollziehen. „Die BlizzCon steht vor der Tür“, so der Streamer weiter. „Wenn ihr mir die gesamten Folien im Voraus schicken und mir eine Vertraulichkeitsvereinbarung geben möchten, nur um es noch einmal zu überprüfen…“

Quelle: PCGamesN

