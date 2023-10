Diablo 4: Überarbeitete Klassen, besseres Endgame und mehr – Riesiger Patch 1.2.0 vorgestellt

In der kommenden Woche startet mit der "Season of Blood" die zweite Season des Action-Rollenspiels "Diablo 4". Mit dem Ganzen einher geht die Veröffentlichung des großen Updates 1.2.0, das eine Vielzahl an Anpassungen und Verbesserungen umfasst.

Nachdem die Entwickler von Blizzard Entertainment kürzlich versprachen, dass mit der zweiten Season diverse Neuerungen Einzug halten, die sich positiv auf den Spielspaß auswirken, steht ab sofort der umfangreiche Changelog zum riesigen Patch 1.2.0 bereit. Geboten werden zum einen Anpassungen an den Klassen, von denen vor allem Spielerinnen und Spieler des Nekromanten beziehungsweise des Totenbeschwörers profitieren.

Laut dem Changelog teilen die Beschwörungen in der zweiten Season deutlich mehr Schaden aus und bekamen zudem mehr Lebensenergie spendiert. Barbaren hingegen dürfen sich über den aus den früheren „Diablo“-Titeln bekannten Wirbelwind freuen. Auch der Zauberer soll von Anpassungen profitieren und sich nach dem neuen Patch deutlich ausgeglichener spielen.

Weiter führte Blizzard Entertainment zu den Anpassungen an den Skills aus, dass das Studio mit diesen dafür sorgen möchte, dass auch weniger beliebte Charakter-Builds aufgewertet werden.

Neue Uniques, überarbeitete Dungeons und schnellere Level-Ups

Ebenfalls mit von der Partie sind komplett neue Einzigartige Gegenstände (Uniques), die sich sowohl in der neuen Season als auch auf dem Ewigen Realm nur auf der vierten Weltenstufe finden lassen. Gleichzeitig wurden bestehende Uniques dahingehend gestärkt, dass sie aktiv Einfluss auf die Gestaltung eures Builds nehmen können.

Bezüglich der Dungeons heißt es, dass die Monster mit dem Start der zweiten Season nicht nur deutlich näher am Eingang spawnen werden. Hinzukommen direkte Teleports in den Dungeon, mit denen die Entwickler das unschöne Backtracking entschärfen möchten. Auch das Manko, dass die Layouts der Dungeons bisher ziemlich abwechslungsarm ausfielen, wird mit dem Update 1.2.0 in Angriff genommen.

Diverse Quality-of-Life-Verbesserungen halten ebenfalls Einzug. Beispielsweise wird das Balancing der Gegner überarbeitet und gleichzeitig dafür gesorgt, dass der bisher steinige Weg zur Charakter-Stufe 100 dieses Mal etwas schneller gemeistert werden kann. Im Endgame geben die Legion-Events in der zweiten Season 75 Prozent mehr Erfahrungspunkte und starten alle 25 Minuten.

Darüber hinaus spawnen Weltenbosse ab der zweiten Season alle dreieinhalb statt der bisherigen sechs Stunden. Mit diesen Anpassungen möchten die Entwickler das Endgame von „Diablo 4“ laut eigenen Angaben ansprechender und motivierender gestalten.

Den kompletten Changelog zum Patch 1.2.0, der es auf einen Umfang von mehr als 14.000 Wörtern bringt, findet ihr auf der offiziellen Website.

Die „Season of Blood“ startet am Dienstag, den 17. Oktober 2023. „Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

