Diablo 4: Season 1 – „Wir hatten das Gefühl, das richtige zu tun“, so Blizzard

Kurz nach dem Release von Patch 1.1.0 und dem Start der ersten Season für „Diablo 4“ schlug den Entwicklern von Blizzard bereits die Kritik der Spieler entgegen. Die Unzufriedenheit der Nutzer schlug sich sogar in ein Review-Bombing des Action-Rollenspiels nieder.

Laut Rod Fergusson, General Manager der „Diablo“-Reihe, hätte das Team einen Fehler im Umgang mit den Erwartungen gemacht. Zudem hätten die Entwickler mehr über das Update sprechen müssen.

Erwartungsmanagement soll der Schlüssel zur Verbesserung des Spiels sein

„Eines der Dinge, die wir früh erkannt haben, war, dass wir eine Art Fehler im Umgang mit den Erwartungen gemacht haben“, so Fergusson auf die Frage nach der überwältigend negativen Reaktion der Nutzer auf Patch 1.1.0. „Es war schwer, weil wir das Gefühl hatten, dass das, was wir für das Spiel taten, das Richtige war“.

Laut Fergusson versuchten die Entwickler, bei dem Spiel reaktionsschnell und agil zu sein. „Wir dachten uns also: Hey, wir haben zwei Drittel einer Lösung. Also geben wir ihnen die zwei Drittel und das andere Drittel machen wir später. Und das hat sich nicht zu unseren Gunsten ausgewirkt.“ Nachdem die vorherigen Updates für „Diablo 4“ sehr Buff-orientiert waren, hätte sich das Team nicht genug dafür eingesetzt, zu erklären, dass man gleiche Bedingungen für alle Builds schaffen wolle.

„Wir erkannten, dass es ein Problem mit dem Erwartungsmanagement war“, so der GM. „Wir mussten uns das eingestehen und erkennen, dass wir es besser machen müssen, die Patchnotizen vorher herauszugeben. Wir haben die Patchnotizen in dem Moment veröffentlicht, in dem der Patch ausgerollt wurde. Wir haben keine Livestreams gemacht, um darüber zu sprechen.“ Für die Zukunft will das Team die Erwartungen besser managen. „Und wir werden es besser machen, und wir werden einfach ein immer besseres Spiel entwickeln“, so Fergusson.

