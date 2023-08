Diablo IV: Season of Blood vorgestellt – Trailer, Termin & erste Details

Die zweite Season von „Diablo IV“ kommt! Und zwar am 17. Oktober. Der Name lautet „Season of Blood“.

Dieses Mal stehen Vampire im Mittelpunkt. Erkundet eine völlig neue Reihe an Quests, wobei ihr die Kräfte von Vampiren nutzen könnt. Zudem warten fünf neue Endgame-Bosse auf euch, bei denen ihr die Chance auf Unique- und Uber-Unique-Gegenstände habt.

Community-Feedback wird erhört

Neben neuen Inhalten führt Blizzard Entertainment mehrere Verbesserungen durch, die sich die Community gewünscht hat. Die wichtigsten davon:

Effizientere Verwaltung des Inventars für Edelsteine

Paragonpunkte, Fertigkeitspunkte, Trankladungen und Obol-Kapazitätsverbesserungen werden nun in eine neue Saison übertragen. Das ist der Fall, wenn sie mit einem Eternal- oder früheren Seasonal Realm-Charakter erreicht wurden

Änderungen an der Funktionalität von Statuseffekten wie Verwundbar, Überwältigung, Schaden durch kritische Schläge und auch Elementarresistenzen

Die oben genannten Aktualisierungen und die Möglichkeit sollen sowohl in den saisonalen als auch in den ewigen Realms verfügbar sein. Das gilt ebenfalls für einzigartige und ultra-einzigartige Gegenstände, die ihr erhalten könntet.

All diese Neuerungen und Anpassungen sind nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was euch erwartet. Im Laufe der nächsten Wochen erfahrt ihr weitere Details zur neuen Season.

Im Season-Trailer bekommt ihr Erys zu Gesicht. Sie ist eine Vampirjägerin, die Jagd auf ein tödliches Wesen macht, das Sanktuario bedroht. Die Synchronsprecherin dahinter ist Gemma Chan. eine britische Schauspielerin asiatischer Abstammung.

