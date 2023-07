Diablo 4: Update 1.1.0a inkl. Patchnotes veröffentlicht

Vor dem Start der Saison der Boshaftigkeit erschien am heutigen Abend ein umfangreicher Patch für "Diablo 4". Blizzard Entertainment hat auch die offiziellen Patchnotes bereitgestellt.

Am heutigen Abend hat Blizzard Entertainment ein neues Update für das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ veröffentlicht, das auf die in wenigen Tagen startende Saison der Boshaftigkeit vorbereitet und bereits einige größere Änderungen vornimmt.

Eine Masse an Änderungen

Unter anderem sollen die Dämonen im Kampf nicht mehr so viel in Bewegung sein, sodass vor allem Nahkämpfer mehr Möglichkeiten erhalten sollten. Des Weiteren sind Altare von Lilith sowie der Aufdeckungsgrad der Weltkarte ab sofort an den Account gebunden. Es gibt auch sieben neue legendäre Aspekte, die man suchen kann. Sechs einzigartige Gegenstände runden das Paket noch ab.

Außerdem wird man in der ersten Season Bonuserfahrung für das Töten hochgradiger Monster erhalten. Zudem wird die Level-Skalierung der Gegner überarbeitet. Dazu heißt es von offizieller Seite:

„Die Stufenskalierung in Dungeons und den meisten Territorien der offenen Welt wurde für die Weltstufen III und IV angepasst. Die Stufen von Monstern beginnen ab einem bestimmten Punkt, hinter denen des Spielers zurückzubleiben (bis zu einem maximalen Unterschied von 5 Stufen). Diese Änderung wirkt sich nicht auf Weltbosse, Legion-Events, die Felder des Hasses, die Höllenflut oder Alptraumdungeons aus.“

Selbstverständlich haben die Entwickler auch eine Vielzahl weiterer Anpassungen vorgenommen. Unter anderem ging es ein weiteres Mal der Balance der verschiedenen Klassen an den Kragen, während auch eine Masse an Fehlern behoben wurden.

Wer sich alle Änderungen bis ins kleinste Detail durchlesen möchte, sollte sich die vollständigen Patchnotes anschauen, die Blizzard Entertainment auf der offiziellen Seite bereitgestellt hat.

„Diablo 4“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. Die Saison der Boshaftigkeit startet offiziell am kommenden Donnerstag, den 20. Juli 2023.

