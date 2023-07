Diablo 4: Mehrstündige Wartungsarbeiten für heute Abend angekündigt

Die erste Saison für „Diablo 4“ steht an. Für die „Saison der Boshaftigkeit“ wurden für den heutigen Dienstag jedoch erst einmal mehrstündige Wartungsarbeiten angekündigt.

Wer sich am heutigen Abend auf eine Partie „Diablo 4“ eingestellt hat, muss erst einmal mit Wartungsarbeiten vorlieb nehmen. Am heutigen Dienstag, den 18. Juli 2023, arbeiten die Entwickler von Blizzard an dem Spiel, um die Server des Action-Rollenspiels auf die kommende „Saison der Boshaftigkeit“ vorzubereiten.

Bis zum Start der ersten Saison von „Diablo 4“ müssen sich die Spieler jedoch noch ein wenig gedulden. Die „Saison der Boshaftigkeit“ mit Liliths neuen, entarteten Monstern wird erst am 20. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Wartungsarbeiten bringen neue Inhalte ins Spiel

Wie Blizzard auf der offiziellen Homepage angibt, werden am heutigen Dienstagabend rund drei Stunden lang Wartungsarbeiten durchgeführt. Diese sollen von 19 Uhr bis um 22 Uhr deutscher Zeit andauern. In dieser Zeit müssen die Spieler mit Unterbrechungen des Dienstes und Verbindungsabbrüchen rechnen. Nach den Wartungsarbeiten wird zudem ein Update bereitgestellt, mit dem die Inhalte der ersten Saison ins Spiel kommen.

Wenn die erste Saison 20. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt, werden die Spieler mit neuen, entarteten Monstern konfrontiert, die stumpfsinnig über die Spielwelt Sanktuario herfallen. Unsere Helden müssen mit dem ehemaligen Priester Cormond zusammenarbeiten, um das Rätsel dieser Verderbnis zu lösen. Im Kampf gegen die neue Bedrohung können sich die Spieler die boshaften Herzen zunutze machen, durch die sie 32 neue Eigenschaften erlangen können.

Blizzard hatte kürzlich in einem neuen Video bereits den neuen Boss Varshan der Verzehrte gezeigt. Dieser soll eine neue Herausforderung in der ersten Saison von „Diablo 4“ darstellen. Zu den neuen Inhalten gehört darüber hinaus auch die neue Ingame-Währung Schwelende Asche, mit der der Saisonsegen der ersten Season verbessert wird. Dadurch können etwa die Boni für Gold, Erfahrungspunkte oder weitere Eigenschaften verbessert werden.

Quelle: Blizzard

