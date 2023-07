Diablo 4: Entwickler denken gar nicht daran, PvP zu deaktivieren

In der offenen Spielwelt von „Diablo 4“ gibt es eine Menge zu tun. Wer keine Lust auf Quests, Dungeons oder Weltbosse hat, kann sich auf den Feldern des Hasses anderen Spielern stellen. Die Felder des Hasses stellen die ausgewiesene PvP-Zone dar, in der sich die Spieler von „Diablo 4“ gegenseitig angreifen dürfen.

Das passt anscheinend nicht jedem Nutzer. Über Twitter verlangte ein Spieler kürzlich, dass Blizzard die Option einführt, PvP in dem Action-Rollenspiel auszuschalten. Der Community Manager Adam Fletcher hatte darauf prompt eine witzige Antwort.

Fletcher gibt Schritt-für-Schritt-Anleitung, um PvP zu vermeiden

Über Twitter forderte der Nutzer Blizzard kürzlich recht patzig auf, eine Option für die Deaktivierung des PvP einzuführen. Der Community Manager Adam Fletcher antwortete darauf mit einer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Spieler PvP in „Diablo 4“ vermeiden können: „Schritt 1: Geht nicht in optionale Gebiete auf der Karte, die Felder des Hasses heißen.“ Die Felder des Hasses sind ausgewiesene, optionale Gebiete in „Diablo 4“, in denen neben Monstern auch andere Spieler angegriffen werden können.

Der Nutzer ließ sich anscheinend von Fletchers Antwort nicht beeindrucken. Er bestand darauf, dass die Entwickler auch einfach die Option einführen könnten, PvP zu deaktivieren, damit er „die ganze Map genießen könne, für die er gezahlt habe.“ Der Community Manager antwortete darauf, dass es keine Pläne dafür gebe, die Spieler-gegen-Spieler-Interaktionen abzuschalten. Er riet erneut dazu, einfach die Areale zu meiden, die als „Felder des Hasses“ gekennzeichnet sind.

Auf Reddit wird die Interaktion scharf diskutiert. Dabei wird nicht einmal die allgemeine Frage nach der Abschaltung des PvP-Modus kritisiert, sondern wie der Spieler diese auf Twitter verpackt. Wie einige Spieler schreiben, zeige die freche Art der Forderung ein falsches Anspruchsdenken. Blizzard habe „Diablo 4“ mit PvP-Elementen beworben. Dass der Spieler nun die Abschaltung fordere, zeige nur, wie wenig er sich vor dem Kauf mit dem Spiel auseinandergesetzt habe.

