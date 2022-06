Diablo 4: Weltenbosse, PvP und mehr im neuen Gameplay-Video präsentiert

Ergänzend zur Präsentation im Rahmen des "Xbox & Bethesda Games-Showcase" am vergangenen Wochenende zeigt sich das Action-Rollenspiel "Diablo 4" heute in einem weiteren Gameplay-Video. Zu sehen sind Elemente wie der PvP-Aspekt oder die Weltenbosse.

Zu den Titeln, die uns im Zuge des großen „Xbox & Bethesda Games-Showcase“ am vergangenen Sonntag ausführlich vorgestellt wurden, gehörte unter anderem das Action-Rollenspiel „Diablo 4“.

Die verantwortlichen Entwickler von Blizzard Entertainment nutzten die gebotene Bühne, um uns mit dem Totenbeschwörer die fünfte und finale Klasse, die zum Launch des Action-Rollenspiels enthalten ist, vorzustellen. Ergänzend dazu veröffentlichten die englischsprachigen Kollegen der GameInformer ein weiteres Gameplay-Video zu „Diablo 4“, das verschiedene Aspekte des düsteren Fantasy-Abenteuers beleuchtet.

Darunter die klassische PvE-Komponente sowie die ebenfalls enthaltenen PvP-Scharmützel, die es euch ermöglichen, euch und euren Helden in Duellen mit anderen zu messen.

Weltenbosse setzen eine Zusammenarbeit voraus

Ein weiteres Gameplay-Element, das in dem neuen Video zu „Diablo 4“ präsentiert wird, sind die Weltenbosse. Bei den Weltenbossen haben wir es mit mächtigen Gegnern zu tun, die an bestimmten Orten der Spielwelt auf euch warten und lediglich zusammen mit anderen Spielern und Spielerinnen in die Schranken gewiesen werden können. Zu sehen ist dieses Mal ein Weltenboss, der einen riesigen Hammer und eine angekettete Kiste schwingt.

Gelingt es euch, einen dieser mächtigen Widersacher zu besiegen, dürft ihr euch natürlich auf exklusive Belohnungen wie besonders mächtige Ausrüstung freuen. „Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird bereits zum Launch sowohl das Crossplay als auch die Cross-Progression unterstützen. Darüber hinaus wird uns ein umfangreiches Endgame versprochen, das uns langfristig motivieren und über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Einen konkreten Releasetermin bekam das neueste Action-Rollenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment bisher nicht spendiert. Stattdessen ist bisher nur von einem Release in der ersten Jahreshälfte 2023 die Rede.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren