Diablo 4: Darum ist der Totenbeschwörer die finale Klasse

Am vergangenen Sonntag wurde der beliebte Totenbeschwörer als finale Klasse von "Diablo 4" bestätigt. In einem Interview sprachen die Entwickler darüber, warum man sich für den Nekromanten entschieden hat.

Bei dem Showcase von Xbox und Bethesda am vergangenen Sonntagabend wurde der Totenbeschwörer als letzte der fünf Klassen in „Diablo 4“ vorgestellt. Viele Fans hatten den Necromancer auf ihrer Wunschliste, aber die wenigsten hätten wahrscheinlich damit gerechnet, dass dieser bereits im Grundspiel enthalten sei würde. In einem Interview sprachen der Game Director von „Diablo 4“, Joe Shely, und der General Manager Rod Fergusson nun darüber, warum man sich für den düsteren Nekromanten entschieden hat.

Totenbeschwörer soll „Diablo“-Gefühl wiederspiegeln

Shely erklärte, man hätte sich für den Totenbeschwörer entschieden, da er sich so gut in das „Diablo“-Gameplay einfügen würde. Zudem würde die düstere Klasse gut zu dem Thema „Rückkehr in die Dunkelheit“ des Originalspiels und seiner Fortsetzung passen. Blizzard sei zudem der Meinung, der Totenbeschwörer würde alle die Elemente treffen, die das Team einbeziehen wollte, darunter unter anderem „knackige Mechaniken“ und die „schnelleren actionreichen Kämpfe von Diablo 3„.

„Wir haben in allen Bereichen Neuerungen eingeführt. Aber als wir uns die Klassen angesehen haben, wollten wir sichergehen, dass wir die Klassen treffen, die die Spieler im gesamten Franchise geliebt haben und immer wieder erleben wollen. Und der Totenbeschwörer steht dabei im Mittelpunkt“, so der Game Director Joe Shely in dem Interview.

Rod Fergusson sagt, dass der Totenbeschwörer sogar seine liebste Klasse von allen ist. „Er spricht wirklich die Idee der Rückkehr zur Dunkelheit an, die Diablo 4 repräsentiert und die Idee des Tons von [Diablo], über den Joseph gesprochen hat. Die Idee der Arbeit mit dem Kult und der dunklen Magie und der Beschwörung der Untoten. Und so lehnt sich das Spiel wirklich an dieses Gefühl an.“

Neben dem Totenbeschwörer werden die Spieler ihren Charakter noch aus den Klassen Barbar, Zauberin, Druide oder Jägerin wählen können. „Diablo 4“ soll nach mehreren Verzögerungen nun 2023 veröffentlicht werden.

