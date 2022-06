Diablo 4: Gameplay & Details – Blizzard stellt den Totenbeschwörer näher vor

Im „Xbox & Bethesda Games-Showcase 2022“ am gestrigen Sonntag wurde uns das für die Konsolen und den PC erscheinende Action-Rollenspiel „Diablo 4“ präsentiert.

Zu den behandelten Themen gehörte die fünfte spielbare Klasse in Form des Totenbeschwörers beziehungsweise des Necromancers. Im Anschluss der offiziellen Enthüllung wurde die Charakter-Klasse etwas näher vorgestellt. Wie Blizzard Entertainments Game-Director Joe Shely verriet, bekommt jede Charakter-Klasse in „Diablo 4“ eine einzigartige Fähigkeit beziehungsweise Spielmechanik spendiert. Beim Totenbeschwörer haben wir es mit dem „Totenbuch“ beziehungsweise dem „Book of the Dead“ zu tun.

Mit dem „Totenbuch“ erhält der Totenbeschwörer die Möglichkeit, Skelette zu beschwören, die anschließend als Krieger, Scharmützler oder Verteidiger agieren können.

Von Skeletten und Golems

Hinzukommen die Beschwörung von Schnittern, die Sensen führen, oder Skelettmagiern, die euren Gegnern mit diversen Zaubersprüchen einheizen. Während die Knochengolems Schaden schlucken, der sonst eurem Charakter zugefügt wird, saugen Blutgolems euren Widersachern Lebensenergie ab. Eisgolems wiederum suchen die direkte Konfrontation und stürmen in Gegnergruppen hinein. Weitere Details und Eindrücke zum Totenbeschwörer entnehmt ihr dem angehängten Video.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Wie gestern bestätigt wurde, wird die finale Version des Action-Rollenspiels sowohl das Crossplay als auch die Cross-Progression unterstützen. Somit könnt ihr eure Inhalte und Fortschritte auf allen Plattformen, für die ihr „Diablo 4“ euer Eigen nennt, abrufen und weiter nutzen.

Wie Blizzard Entertainment auf Nachfrage bekannt gab, wird „Diablo 4“ zwar Gebrauch von Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufen machen. Diese werden sich allerdings auf optionale kosmetische Extras beschränken, mit denen ihr euren Charakter optisch anpassen könnt.

