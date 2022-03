Diablo 4: Gebiete mit Details und Videos im neusten Quartalsupdate vorgestellt

Blizzard hat ein weiteres Quartalsupdate zu „Diablo 4“ veröffentlicht. Darin sprechen Art Director Chris Ryder, Associate Art Director Brian Fletcher, Associate Lighting Director Ben Hutchings, Lead Exterior Environment Artist Matt McDaid und Lead Props and Interactives Artist Chaz Head über die Gebiete des Spiels und erklären ihre eigene Herangehensweise.

Ziel war es, aus „Diablo 4“ den düstersten Teil der Reihe zu machen, während gleichzeitig Umgebungen mit einer hohen Glaubwürdigkeit entstehen, statt zu sehr auf Realismus zu setzen. In diesem Sinne wurden laut Blizzard zwei grundlegende Richtlinien etabliert, an denen sich Konzepte, Gebiete und Implementierung orientieren. Dabei handelt es sich um „alte Meister“ und „zurück in die Finsternis“.

Offene Welt mit 5 Zonen

„Mithilfe dieser beiden Richtlinien wurde die Umgebung mit bedachtem Einsatz von Details und Farbpaletten entwickelt, um einen besonderen Grafikstil zu schaffen. Wetter und physikbasierte Beleuchtung spielen auch eine große Rolle in der Erschaffung der gefährlichen Welt von Sanktuario und sorgen dafür, dass sich die Atmosphäre greifbar anfühlt“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Mit „Diablo 4“ erwartet euch eine offene Welt, in der fünf Zonen erkundet werden können. Dazu gehören die Trockensteppe, die Küste von Scosglen und die Gletscherkämme. In vielen dieser Gebiete befinden sich laut Blizzard dynamische Requisiten, die der Architektur und dem Terrain Leben einhauchen. „Requisiten, die benutzt und zerstört werden können, sind überall zu finden. Das Team hat hart an realistischen und variablen Zerstörungseffekten gearbeitet“, so das Unternehmen.

Hinzukommen mehr als 150 zufällig erstellte Dungeons, die eine Mischung aus Handarbeit und prozeduraler Erstellung bieten, wobei verschiedene Grafikvorlagen zum Einsatz kommen. Damit sich diese natürlich anfühlen, wurden „die Übergänge zwischen ihnen als ein neues Feature für nahtlosen Übergang zwischen zwei Grafikvorlagen im selben Dungeon entwickelt“.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Den umfangreichen Quartalsbericht zu den Umgebungen von „Diablo 4“ könnt ihr euch auf der Blizzard-Seite anschauen. Sollten euch die ebenfalls veröffentlichten Videoschnipsel genügen, könnt ihr euch direkt durch die folgenden Clips klicken.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren