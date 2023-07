Diablo 4: Truhe spuckt so lange Schätze aus, bis das Spiel abstürzt

Die „Diablo“-Reihe lockt mit der verführerischen Jagd nach immer besserem Loot. Auch in „Diablo 4“ müssen sich die Nutzer wieder durch die Horden der Höllen schlagen, die hoffentlich bessere Gegenstände fallenlassen, bevor man sich noch stärkeren Gegnern stellen kann, die mit etwas Glück dann wieder bessere Items herausgeben.

Nun hat ein Reddit-User ein lustiges Video von einer Truhe gepostet, die scheinbar ein wenig zu großzügig war. Mit jedem Klick strömten nur noch mehr Gegenstände aus der Truhe, bis das Spiel des Nutzers abstürzte.

Schatztruhe im Spiel war wohl etwas übereifrig

Der Reddit-Nutzer „High-With-You“ teilte sein Video von der Truhe, in der anscheinend unendlich viel Loot enthalten war. Wie der Spieler berichtet, wollte er nur eine Quest in der Region Scosglen erledigen und stieß etwas nördlich von dem Questziel auf die großzügige Truhe. Mit jedem Klick strömten Gegenstände über Gegenstände aus dem Behältnis. Das Video wurde auf Reddit mittlerweile gelöscht, lässt sich aber noch bei den Kollegen von PC Gamer ansehen.

„Es fühlt sich irgendwie falsch an, aber ich kann nicht aufhören. Es ist ein bisschen wie ein Geldautomat, der Geldscheine ausspuckt“, schrieb der Nutzer zu seinem Beitrag. Der Spieler befand sich auf Weltstufe 3, erhielt also nicht die seltensten und wertvollsten Gegenstände, die in „Diablo 4“ zu finden sind. „Wenn ich doch nur auf Weltstufe 4 gewesen wäre“, gab der Spieler in einem Kommentar auf Reddit an.

Wie der Nutzer weiter berichtet, kamen auch zufällige Spieler vorbei, die sich ebenfalls die Taschen mit Loot vollstopfen konnten. Aber irgendwann hatte auch dieses seltsame Treiben ein Ende. Das Spiel stürzte nach einer Weile ab, wahrscheinlich weil einfach zu viel auf dem Bildschirm los war, mutmaßt „High-With-You“. Trotzdem hätte er einen großen Vorrat an einzigartigen Gegenständen anhäufen können, so der Spieler.

