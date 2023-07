Diablo 4: Blizzard nennt Details zu den boshaften Herzen der Saison der Boshaftigkeit

Blizzard Entertainment wird in Kürze die „Saison der Boshaftigkeit“ im Action-Rollenspiel „Diablo 4“ an den Start bringen und die Spieler werden die Möglichkeit haben sich eine neue Art an Gegenständen zu sichern, die überaus mächtig sind.

Dabei handelt es sich um die boshaften Herzen, die in vier unterschiedlichen Formen auftreten. Sie werden von Monstern fallengelassen, die den jeweiligen Herztypen in ihrem Namen tragen. Nun haben die Verantwortlichen auch weitere Details zu den boshaften Herzen verraten, sodass man bereits erfährt, welche Vorteile sie einem bringen.

Die vier boshaften Herzen

Teuflisches Herz – Angriffsstärke Kann von teuflischen boshaften Monstern erhalten werden oder mithilfe von Cormonds Wagen hergestellt werden.

Brutales Herz – Verteidigungsstärke Kann von brutalen boshaften Monstern erhalten werden oder mithilfe von Cormonds Wagen hergestellt werden.

Verschlagenes Herz – Vielseitigkeit Kann von verschlagenen boshaften Monstern erhalten werden oder mithilfe von Cormonds Wagen hergestellt werden.

Zornerfülltes Herz – Super-Stärke Kann von zornerfüllten boshaften Monstern erhalten werden oder mithilfe von Cormonds Wagen hergestellt werden.



Die boshaften Herzen gewähren Effekte im Sinne von legendären Kräften und können wie Edelsteine in die Ausrüstung gebaut werden. Dadurch kann man laut den Entwicklern einige übermächtige Builds zusammenstellen, auch wenn es eine Einschränkung gibt. Denn die boshaften Herzen haben jeweils eine bestimmte Farbe und können lediglich in Sockeln der gleichen Farbe eingebaut werden. Lediglich die zornerfüllten Herzen können in alle Sockel gesetzt werden, weshalb sie auch am schwierigsten zu finden sein werden.

Insgesamt werden die boshaften Herzen 32 unterschiedliche Kräfte mit sich bringen, die Blizzard bisher noch nicht genauer verraten wollte. Doch ab dem 20. Juli 2023 könnt ihr all die Geheimnisse selbst aufdecken, wenn die „Saison der Boshaftigkeit“ beginnt und zahlreiche neue Inhalte ins Spiel bringt.

