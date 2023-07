Diablo 4: „Saison der Entartungen“ mit neuen Inhalten angekündigt

Wie es schon bei „Diablo 3“ der Fall war, soll auch das offiziell am 6. Juni 2023 gestartete „Diablo 4“ regelmäßig mit neuen Saisoninhalten bedacht werden. Etwa alle drei Monate werden dabei neue Story- und Spielinhalte hinzugefügt, die mit einem bestimmten Thema verbunden sind.

Das Thema der ersten Saison wurde nun in einem Livestream enthüllt. Game Director Joseph Piepiora und der Lead Game Producer Timothy Ismay verrieten in dem Stream, dass die „Saison der Entartungen“ bereits am 20. Juli beginnen wird.

Erste Saison bringt neue Monster und einen neuen Bosskampf

In der „Saison der Entartungen“ breiten sich neue, entartete Monster über Sanktuario aus. Sie wandern stumpfsinnig umher und greifen wahllos die Bewohner an. Die Spieler müssen die Bestien vernichten und sich ihre Herzen zunutze machen. 30 neue Eigenschaften können dadurch angenommen werden. Im Laufe der Saison muss zudem das Rätsel der Entartung gelöst werden. Dazu arbeiten die Spieler mit dem ehemaligen Priester Cormond zusammen.

Die mutigen Recken können sich zudem in die Tunnel der Entartungen vorwagen, um sich dem neuen Boss Vashan dem Verzehrten zu stellen. Dazu winken sechs neue einzigartige Gegenstände sowie sieben neue legendäre Aspekte, die die Spieler während der Saisonreise verdienen können. Durch die Saisonreise lassen sich zudem ein neuer Meisterschaftstitel, Gunst für den Battle Pass sowie eine Schriftrolle der Amnesie verdienen. Mit der Rolle lassen sich der Fertigkeitsbaum sowie die Paragontafel einmal kostenlos zurücksetzen.

„Diablo 4“ ist für den PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erhältlich. Mit der neuen Saison sollen auch weitere Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel kommen. So kündigten die Entwickler bereits an, zu einem frühen Zeitpunkt während der ersten Season die Monsterdichte in den Endgame-Inhalten erhöhen zu wollen.

Quelle: Blizzard

