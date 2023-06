Diablo 4: Nach dem Feedback der Community – Lagerung der Edelsteine wird überarbeitet

Zu den größten Kritikpunkten der Community gehörte das Inventar von "Diablo 4" beziehungsweise die Art und Weise, wie Edelsteine in diesem verstaut wurden. Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment versprachen, wird diesbezüglich in der zweiten Season nachgebessert.

Auch wenn das in diesem Monat veröffentlichte „Diablo 4“ sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde, kam das neue Action-Rollenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment nicht ohne Kritik davon.

Neben der Tatsache, dass es einem Teil der Community schlichtweg zu lange dauert, das Charakter-Level 100 zu erreichen, sorgte vor allem die Lagerung der unterschiedlichen Edelsteine für Kritik. Da diese in eurem Standardinventar verstaut werden, kommt es nicht selten vor, dass das eigene Inventar innerhalb kürzester Zeit voll ist.

Wie Game-Director Joe Shely in einem aktuellen Community-Livestream bestätigte, nahmen sich die Entwickler von Blizzard Entertainment das Feedback der Community zu Herzen und werden bei der Lagerung der Edelsteine nachbessern.

So sieht die neue Lösung aus

„Bei den Edelsteinen gibt es viele verschiedene Farben. Es gibt viele Qualitäten von Edelsteinen. Dies kann dafür sorgen, dass viel Platz im Inventar beansprucht wird“, merkte Shely an. Bezüglich einer möglichen Lösung führte der Game-Director hinter „Diablo 4“ aus, dass die Edelsteine zukünftig im Reiter „Währungen & Materialien“ und nicht mehr in eurem Inventar zu finden sein werden.

„Die Idee besteht darin, die Art und Weise, wie ihr Edelsteine erhaltet, dahingehend zu verändern, dass sie in einem Reiter in eurem Material- oder Währungsregister zu finden sind und nicht in mehr in eurem Inventar“, ergänzte Shely. „Das würde funktionieren, wenn ihr euren Edelstein auf die gleiche Weise herstellen würdet wie heute und nur eine bestimmte Menge dieses Materials verwendet.“

Einen konkreten Termin spendierte Shely dem entsprechenden Update bisher zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die versprochene Lösung in der zweiten Season den Weg ins Spiel findet. Somit wird es aller Voraussicht nach nicht vor Ende September oder Anfang Oktober so weit sein.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment kurz nach dem Release mitteilten, wurde mit „Diablo 4“ nicht weniger als der erfolgreichste Launch der Studiogeschichte gefeiert.

