Diablo 4: Spieler sind über EXP-Anforderungen für Level 100 geschockt

Viele Spieler grinden sich derzeit noch in „Diablo 4“ bis zum Maximallevel 100 hoch. Auf Reddit waren einige Nutzer jetzt geschockt, wie viele Erfahrungspunkte sie dafür aufbringen müssen.

Für einige Nutzer fängt das richtige Spiel in „Diablo 4“ erst beim Maximallevel 100 an. Denn im Endgame des Action-Rollenspiels warten weitere Aktivitäten, die die Spieler im besten Fall tausende Stunden unterhalten sollen.

Ins Endgame zu kommen ist jedoch eine ganz schöne Arbeit. Vor dem Release hatte der Associate Game Director von „Diablo 4“, Joseph Piepiora, angemerkt, dass die Spieler im Durchschnitt bis zu 150 Stunden aufbringen müssen, um mit ihrem Charakter auf Level 100 zu kommen. Auf Reddit waren nun einige Spieler überrascht, wie viele Erfahrungspunkte sie für das Maximallevel anhäufen müssen.

Bei Level 85 ist erst der halbe Weg zu Level 100 erreicht

„Fun Fact: Stufe 85 ist in Bezug auf die Erfahrungspunkte erst der halbe Weg zu Stufe 100“, schrieb der Nutzer „Aganod44“ kürzlich in einem Beitrag im Subreddit zu „Diablo“. „487 Millionen Erfahrungspunkte werden für Stufe 100 benötigt. Bei 243,5 Millionen EXP ist man bei Stufe 85. Ist diese Erkenntnis erdrückend oder ermutigend für dich?“

Mathematisch gesehen hätten die Spieler also bei Level 85 erst die Hälfte der Wegstrecke bis zum Maximallevel erreicht. Allerdings lässt sich nicht wirklich bestimmen, ob die Spieler von Level 85 bis 100 auch wirklich genau so viele Spielstunden aufbringen müssen, wie von Level 1 bis 85. Mit dem Level erhöhen sich auch die erhaltenen Erfahrungspunkte. Durch die Level-Skalierung erhalten höherstufige Spieler zudem mehr EXP als ihre kleineren Mitspieler. Dazu gibt es weitere Methoden, um seine gewonnenen Erfahrungspunkte zu erhöhen.

In dem Beitrag geben einige Spieler an, dass sie frustriert von dem langsamen Vorankommen auf den höheren Leveln sind. Für andere Nutzer ist eher der Weg das Ziel und sie genießen die Zeit, die sie bis zum Maximallevel brauchen. Andere Spieler auf Reddit sehen die EXP-Anforderungen in „Diablo 4“ sogar positiv. „Das sind Rookie-Zahlen im Vergleich zu Diablo 2 und wir verlieren auch keine Erfahrungspunkte bei einem Tod“, schrieb ein Nutzer.

