Diablo 4: 276 Millionen Spielstunden, 317 Millionen Tode und weitere Statistiken zum Launch

Mit „Diablo 4“ ging die beliebte Action-Rollenspielserie aus dem Hause Blizzard Entertainment letzte Woche offiziell in die nächste Runde. Wie die Entwickler kurz nach dem Release verkündeten, wurde mit „Diablo 4“ nicht weniger als der erfolgreichste Launch der Studiogeschichte gefeiert.

Ergänzend zur dieser Ankündigung veröffentlichten die Entwickler von Blizzard Entertainment diverse Statistiken zur ersten Woche von „Diablo 4“ und gaben beispielsweise bekannt, dass die Spielerinnen und Spieler in den ersten sieben Tagen 276 Millionen Stunden in der düsteren Welt des Action-Rollenspiels verbrachten.

Die weiteren Statistiken haben wir nachfolgend für euch aufgelistet.

Wie die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment bereits vor dem Release von „Diablo 4“ ankündigten, handelt es sich beim Release des Action-Rollenspiels lediglich um den ersten Schritt einer langen Reise. So plant das Studio eine mehrjährige Unterstützung mit Seasons und neuen Story-Inhalten, die einmal pro Quartal veröffentlicht werden.

Allerdings wurde kürzlich klar gestellt, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass die Hauptgeschichte im Rahmen der Seasons fortgesetzt wird. Stattdessen werden sich die Entwickler hier auf kleinere Geschichten und optionale Missionen konzentrieren, die abseits der Geschichte angesiedelt sind.

Die Haupthandlung hingegen soll lediglich mit kommenden Add-ons erweitert werden. Wie Blizzards Rod Fergusson vor wenigen Tagen bestätigte, sind mindestens zwei umfangreiche Erweiterungen geplant.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und generierte in den ersten fünf Tagen nach dem Release Umsätze in Höhe von 666 Millionen US-Dollar.

