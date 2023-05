Diablo 4: Darum sollen die Season-Inhalte die Kampagne nicht erweitern

Wie sein Vorgänger „Diablo 3“ soll auch das im Juni erscheinende „Diablo 4“ nach dem Launch mit saisonalen Inhalten versorgt werden. Die Seasons sollen neben neuen Gameplay-Mechaniken auch Story-Content mit sich bringen.

Wie der Associate Game Director des Spiels, Joe Piepiora, nun in einem Interview verriet, sollen die Seasons jedoch nicht die Geschichte der Kampagne erweitern. Und das hat auch seinen guten Grund: die Fortführung soll den Erweiterungen vorbehalten bleiben.

Erweiterungen sollen die Geschichte von Sanktuario fortführen

„Wir haben zwei verschiedene Arten von Veröffentlichungen nach der Markteinführung des Spiels“, so Piepiora in dem Interview mit unseren Kollegen von Eurogamer. „Wir haben unsere vierteljährlichen saisonalen Veröffentlichungen und dann unsere Erweiterungspacks. Auch wenn wir heute nicht über unsere Erweiterungen sprechen, ist es wichtig zu wissen, dass sie ein Teil des Ökosystems sind, mit dem wir das Spiel in Zukunft unterstützen werden.“

Während die saisonalen Inhalte in sich geschlossene Handlungsstränge besitzen, wird die Geschichte der Spielwelt Sanktuario von den Erweiterungen ausgebaut. „Wenn wir über die Geschichte nachdenken, wissen wir, dass wir die Welt von Diablo 4 und die Welt von Sanktuario weiter ausbauen wollen. Aber wir wollen die Kampagne nicht in Seasons ausdehnen und diese dann zur Pflichtlektüre für die Erweiterungen machen, damit diese Sinn machen.“

Diese Herangehensweise habe dem Associate Game Director zufolge mehrere gute Gründe. Am wichtigsten sei jedoch, dass den Entwicklern so ermöglicht werde, fesselnde, in sich geschlossene Seasons zu erschaffen. Jede neue Saison soll Pipiero zufolge unter einem bestimmten Thema stehen, das sich auch auf die jeweilige saisonale Geschichte auswirken soll.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen können jedoch schon ab dem 2. Juni in das Spiel einsteigen.

