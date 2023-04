Diablo 4: So lange benötigt ihr, um das maximale Charakter-Level 100 zu erreichen

In dieser Woche versorgte uns Blizzard Entertainment mit einem umfangreichen Entwickler-Tagebuch zu „Diablo 4“, in dem auf die Wahl eurer Charakter-Klasse und die Weiterentwicklung eurer Helden eingegangen wird.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Videos ging Associate-Game-Director Joseph Piepiora auf die Frage eines Nutzers ein, der wissen wollte, wie viel Spielzeit nötig ist, um einen Helden auf das maximale Charakter-Level 100 zu hieven. Wie Piepiora entgegnete, werden durchschnittliche Nutzer mehr als 150 Stunden benötigen, um die Stufe 100 zu erreichen.

Da Piepiora hier explizit von durchschnittlichen Nutzern beziehungsweise Spielerfahrungen sprach, können wir aber wohl davon ausgehen, dass es Mittel und Wege geben wird, die Jagd auf das Level 100 entsprechend zu verkürzen.

Wie die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment in der vergangenen Woche bekannt gaben, werden interessierte Spielerinnen und Spieler noch ein weitere Gelegenheit bekommen, „Diablo 4“ vor dem Release im Juni zu spielen. Die Rede ist vom „Server-Slam“ genannten Belastungstest, der vom 12. bis zum 14. Mai 2023 stattfinden und die Server von „Diablo 4“ auf eine ernsthafte Probe stellen wird.

Die daraus resultierenden Daten möchte Blizzard Entertainment nutzen, um hinsichtlich der Server-Struktur nachzubessern. Dies wiederum soll zu einem möglichst reibungslosen Launch führen. Mit der Veröffentlichung von „Diablo 4“ wird es laut offiziellen Angaben noch lange nicht getan sein.

Stattdessen verspricht das Studio eine langfristige Unterstützung mit neuen Inhalten wie Battle-Pässen oder Story-Content. Aktuell ist geplant, „Diablo 4“ einmal pro Quartal mit großen Content-Updates zu versehen, mit denen die neuen Inhalte den Weg ins Spiel finden.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Da auf allen Plattformen das Crossplay unterstützt wird, könnt ihr auch mit Spielerinnen und Spielern zusammenspielen, die auf einem anderen System unterwegs sind.

Reaching level 100 will take 150+ hours for the average player experience.

— Joseph Piepiora (@JPiepiora) April 23, 2023