Diablo 4: Weitere Beta offiziell bestätigt!

In den Abendstunden veranstaltete Blizzard Entertainment einen weiteren Entwicklerstream zu dem kommenden Action-Rollenspiel „Diablo 4“, in dem sie unter anderem im Detail auf die Änderungen eingingen, die auf Basis des Spieler-Feedbacks vorgenommen wurden.

Allerdings hatten die Entwickler bereits zuvor angedeutet, dass es man auch eine Überraschung im Gepäck haben wird. Und wie bereits vermutet wurde, wird es eine dritte und finale Beta-Phase zu dem heißerwarteten Abenteuer geben.

Demnach werden die Spieler vom 12. Mai 2023 um 21 Uhr bis zum 14. Mai 2023 um 21 Uhr an einer weiteren „Server Slam“ getauften offenen Beta teilnehmen können. Diese wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar sein, wobei man auf den Konsolen sogar Couch Co-op nutzen kann. Darüber hinaus werden auch Cross-Play sowie plattformübergreifender Fortschritt nutzbar sein.

Mit dem weiteren Test möchte Blizzard Entertainment die Server auf den letzten finalen Prüfstand stellen. Einmal mehr kann man den Prolog und den gesamten ersten Akt spielen, wobei der Barbar, der Druide, der Totenbeschwörer, der Jäger und der Zauberer spielbar sein werden. Des Weiteren haben die Entwickler folgende Neuerungen angekündigt:

Neuerungen des Server Slams (Herstellerangabe)

Der gesamte Charakterfortschritt während des Vorabzugangs und der offenen Beta wird nicht auf den Server Slam übertragen. Außerdem wird der gesamte Charakterfortschritt während des Server Slams nicht auf das veröffentlichte Spiel übertragen.

Ihr könnt mit euren Charakteren bis Stufe 20 aufsteigen. Danach erhaltet ihr keine Fertigkeitspunkte mehr, könnt aber weiterhin Dämonen töten und wertvolle Ausrüstung verdienen.

Die Beuterate legendärer Gegenstände wurde angepasst und entspricht jetzt der Beuterate in der Veröffentlichungsversion von Diablo IV.

Die Version von Diablo IV, die während des Server Slams verfügbar sein wird, enthält alle Fehlerbehebungen und Updates, die in unserem Rückblick auf die offene Beta beschrieben sind.

Außerdem kann man sich zu gewissen Zeiten mit Ashava messen sowie zusätzliche Belohnungen durch den Server Slam verdienen. Darunter finden sich Spielertitel, kosmetische Gegenstände und eine Reittiertrophäe. Weitere Details kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man in unserer Themenübersicht entdecken. Die Livestream-Aufzeichnung sowie einen neuen Trailer zum Druiden könnt ihr euch ebenfalls anschauen.

