Diablo 4: Offenbar weitere Beta geplant – Ankündigung im heutigen Livestream?

Wie vor ein paar Tagen bestätigt wurde, findet am heutigen Donnerstag Abend ein weiterer Livestream zu „Diablo 4“ statt, in dem die Entwickler von Blizzard Entertainment ausführlich über das kommende Action-Rollenspiel sprechen möchten.

Zu Wort kommen dabei Moderator Rhykker sowie Blizzard-Designer Joe Shely und Associate-Game-Director Joseph Piepiora. Nachdem Rod Fergusson, der verantwortliche General-Manager hinter der „Diablo“-Marke, in dieser Woche andeutete, dass im Rahmen des Livestreams eine spezielle Ankündigung vorgenommen wird, könnte der offizielle Twitter-Account der „Diablo“-Reihe bezüglich der Enthüllung für Klarheit gesorgt haben.

Auf den Tweet eines Nutzers, der nach mehr Spielzeit in „Diablo 4“ fragte, wurde geantwortet: „Das lässt sich einrichten.“ Spekuliert wird, dass Blizzard Entertainment mit dieser kurzen Antwort eine weitere Beta angedeutet haben könnte, die im heutigen Livestream bestätigt beziehungsweise angekündigt wird.

Der besagte Livestream startet um 20 Uhr unserer Zeit und wird es laut offiziellen Angaben auf eine Laufzeit von rund 90 Minuten bringen. Wie es bereits in der offiziellen Ankündigung hieß, möchten die Macher von Blizzard Entertainment den Livestream nutzen, um uns einen ausführlichen Blick auf das Endgame von „Diablo 4“ zu ermöglichen und etwas näher auf die Inhalte einzugehen, die uns nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne beschäftigen sollen.

Auch das Community-Feedback zur Beta wird in dem Stream thematisiert. Verfolgen könnt ihr den Steam wahlweise auf Youtube oder Twitch. In diesem Monat bestätigte Blizzard Entertainment diverse neue Details zum Endgame von „Diablo 4“ und gab bekannt, dass quartalsweise neue Story-Inhalte und Battle-Pässe veröffentlicht werden.

Die Battle-Pässe umfassen sowohl kostenlos freischaltbare Inhalte als auch Belohnungen, die lediglich in der rund zehn Euro teuren Premium-Variante eines Battle-Pass enthalten sind. Wer alle Belohnungen eines Battle-Pass freischalten möchte, wird laut Entwicklerangaben rund 80 Stunden beschäftigt sein.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Da kürzlich der Gold-Status erreicht wurde, ist auch keine Verschiebung mehr zu befürchten.

Need more diablo 4 game time having withdrawal 😂

— GreenFairy (@littlelizzy86) April 7, 2023