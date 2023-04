Diablo 4: Erreicht den Gold-Status – Arbeiten an der Monsterschlachtplatte abgeschlossen

Zu den größten Titeln der kommenden Monate dürfte zweifelsohne Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“ gehören, das für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Via Twitter bestätigten die Verantwortlichen hinter dem ambitionierten Projekt, dass „Diablo 4“ offiziell den Gold-Status erreichte. Somit sind die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen, wodurch das Action-Rollenspiel wie geplant Anfang Juni veröffentlicht werden kann. Dadurch kann die Zeit bis zum Release für zusätzliche Fehlerbehebungen und Optimierungen genutzt werden, die im Rahmen des Day-One-Updates Einzug in „Diablo 4“ halten.

Wie Blizzard Entertainment in der Vergangenheit mehrfach klarstellte, wird der Release des düsteren Fantasy-Abenteuers lediglich der Anfang einer langen Reise sein.

Demnach planen die Entwickler eine langfristige Post-Launch-Unterstützung, mit der im besten Fall dafür gesorgt wird, dass euch das Endgame von „Diablo 4“ über einen Zeitraum von mehreren tausend Stunden unterhält. Geplant sind zum einen neue Story-Inhalte und Battle-Pässe, die quartalsweise zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Battle-Pässen orientiert sich Blizzard Entertainment an anderen Titeln mit Live-Service-Elementen und wird sowohl kostenlos freischaltbare Belohnungen als auch Premium-Inhalte bieten, die nur im Rahmen des knapp zehn Euro teuren Premium-Battle-Pass verdient werden können. Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, solltet ihr pro Battle-Pass etwa 80 Spielstunden einplanen, sofern ihr alle Belohnungen freischalten möchtet.

Da pro Jahr vier Battle-Pässe veröffentlicht werden, können Jäger und Sammler alleine durch die Belohnungen der Battle-Pässe 320 zusätzliche Stunden an Spielzeit einplanen. Zu den weiteren Inhalten des Endgames gehören die knackigen und anpassbaren Nightmare-Dungeons, regelmäßig wechselnde Kopfgelder oder die PvP-Arenen, in denen ihr eure Charakter-Builds gegen die Helden anderer Spielerinnen und Spieler antreten lassen könnt.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Auf allen Plattformen macht das Action-Rollenspiel Gebrauch vom Crossplay-Feature und unterstützt zudem systemübergreifende Spielstände.

#DiabloIV has Gone Gold. Can you feel her presence now?

See you in Sanctuary. 6.6.23 🔥 pic.twitter.com/OGX8oACUCr

— Diablo (@Diablo) April 17, 2023