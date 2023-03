Diablo 4: Nightmare-Dungeons im Endgame können mit Siegeln modifiziert werden

In einem Interview nannten die Entwickler von Blizzard Entertainment weitere Details zu den Nightmare-Dungeons im Endgame von "Diablo 4". Wie es heißt, wird es möglich sein, diese mit Siegeln zu modifizieren und so für mehr Abwechslung zu sorgen.

Zu den meistdiskutierten Themen der offenen Beta von „Diablo 4“ gehörten in den vergangenen Tagen sicherlich die Dungeons. Nachdem Blizzard Entertainment in dieser Woche bestätigte, dass das repetitive Layout der Labyrinthe in der Vollversion des Action-Rollenspiels kein Thema mehr sein wird, wurden in einem Interview weitere Details zu den Dungeons genannt.

Im Gespräch mit Eurogamer ging Game-Director Joe Shely beispielsweise auf die Kritik an den vermeintlich zu langen Laufwegen in den Dungeons ein. Hierzu führte Shely aus: „Wir haben es gesehen, ja. Da gibt es einige Elemente. Es gibt einige Spieler, die … Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, sich über die Benutzeroberfläche aus Dungeons zu teleportieren. Einige Spieler wissen gar nicht, dass diese Funktion existiert.“

Und weiter: „Wir wollen nicht, dass die Spieler durch einen leeren Dungeon rennen. In Fällen, in denen Sie einen Schlüssel erhalten und durch ein Gebiet zurücklaufen, sollten Feinde auftauchen, um dies aufzufrischen. Es ist eines unserer Ziele, dass Sie im Grunde nie durch einen leeren Dungeon laufen.“

Siegel sorgen in den Nightmare-Dungeons sorgen für Abwechslung

Habt ihr die Kampagne von „Diablo 4“ abgeschlossen, erhaltet ihr Zugriff auf die Nightmare-Dungeons und deren Siegel. Bei den Siegeln handelt es sich um ein Feature, mit dem es euch ermöglicht wird, die Dungeons zu modifizieren und für individuelle Herausforderungen zu sorgen, indem ihr den Monstern in den Dungeons beispielsweise Buffs oder zusätzliche Fähigkeiten spendiert.

Franchise-Boss Rod Fergusson ergänzte: „Die Leute sehen Dungeons auf der Basisebene. Es wird interessant sein, das Feedback zu sehen, sobald die Leute erfahren, was es bedeutet, durch Siegel zu gehen und zu sehen, dass es jetzt mehr Monster gibt. Jetzt haben sie eine andere Fähigkeit, jetzt werden Sie auf diese Weise geschwächt und sie werden so gebufft. Es wird sich wie eine ganz andere Erfahrung anfühlen.“

In der offenen Beta für alle interessierten Spieler, die vom 24. bis zum 26. März 2023 stattfindet, könnt ihr am Wochenende selbst einen Blick auf das neue Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment werfen. Die Vollversion von „Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

