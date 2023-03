Diablo 4: Blizzard bezieht Stellung zur Kritik an den repetitiven Dungeon-Designs

In der offenen Beta von "Diablo 4" kritisierten die Spieler und Spielerinnen das abwechslungsarme Design der Dungeons. Wie Game-Director Joe Shely in einem Interview klar stellte, haben wir es hier mit einem Manko zu tun, das lediglich in der Beta des Action-Rollenspiels auftritt.

Kurz nach dem Start der offenen Beta für Vorbesteller von „Diablo 4“ kam am vergangenen Wochenende der Kritikpunkt auf, dass die Designs der zufällig generierten Dungeons nur wenig Raum für Überraschungen lassen.

Wie von den Nutzern angefertigte Karten der Dungeons verdeutlichten, glichen sich die Layouts der Dungeons und unterschieden sich nur durch vereinzelte optionale Pfade voneinander. In einem Interview mit NME bezog Joe Shely, der verantwortliche Game-Director hinter „Diablo 4“, Stellung zur Kritik der Community und wies darauf hin, dass es sich bei den abwechslungsarmen Dungeons um einen Kritikpunkt handelt, der in der finalen Version des Action-Rollenspiels keine Rolle mehr spielen wird.

Laut Shely sind die sich ähnelnden Dungeons auf die Tatsache zurückzuführen, dass in der offenen Beta von „Diablo 4“ nur ein ausgewählter Bereich der Spielwelt erkundet werden kann: „Fractured Peaks“, das rund ein Fünftel der kompletten Karte ausmacht.

Dungeons mit abwechslungsreichen Aufgaben

In der finalen Version von „Diablo 4“ werden laut Shely mehr als 100 Dungeons auf ihre Erkundung warten, die sich nicht nur hinsichtlich ihres Layouts voneinander unterscheiden. Darüber hinaus werden sich auch die Aufgaben, die in den Dungeons erfüllt werden müssen, abwechseln. Beispielsweise kann es darum gehen, eine bestimmte Anzahl an Gegnern zu besiegen, einen mächtigen Boss in den Staub zu schicken, Events abzuschließen oder Objekte auf einem Altar zu platzieren.

„Wir haben weit über 100 Dungeons in das Spiel eingebaut – viele davon befinden sich nicht in Fractured Peaks“, führte der Game-Director aus. „Wir gehen davon aus, dass Sie, während Sie Ihren Charakter aufleveln, viele verschiedene Dungeons durchqueren werden, anstatt immer wieder denselben Dungeon zu spielen.“

Und weiter: „Es geht wirklich darum, während der Level-Up-Phase all die verschiedenen Dungeons zu erleben, die es auf der Welt gibt, und natürlich bekommt man in der Beta nur einen Bruchteil davon zu sehen.“ Wie Franchise-Boss Rod Fergusson ergänzte, handelt es sich bei den Dungeons um ein Feature, das im Zuge der Post-Launch-Unterstützung weiter ausgebaut werden soll.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

