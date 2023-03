Diablo 4: Probleme der Beta sorgen laut Blizzard für einen reibungsloseren Launch

Zum Start der Early-Access-Beta von "Diablo 4" kam es zu technischen Problemen, die recht schnell behoben werden konnte. Laut Blizzard Entertainment wird die Fehlersuche in der Beta zu einer stabileren Performance zum Launch führen.

Langjährige Serienfans werden sich sicherlich noch an den technisch katastrophalen Launch von „Diablo 3“ im Jahr 2012 erinnern. Um ein Debakel dieser Art bei „Diablo 4“ zu vermeiden, wird der Nachfolger im Rahmen einer offenen Beta getestet.

Am vergangenen Wochenende erhielten alle Vorbesteller einen Vorabzugriff auf die offene Beta und sahen sich zum Start zunächst mit Fehlermeldungen und langen Warteschleifen konfrontiert. Erst nach ein paar Stunden gelang es den Entwicklern von Blizzard Entertainment, die Performance der Beta zu stabilisieren.

Wie Franchise-Boss Rod Fergusson in einem Interview einräumte, kann er den Frust der Spieler und Spielerinnen durchaus nachvollziehen. Unter dem Strich werden die anfänglichen Probleme der offenen Beta laut Fergusson jedoch zu einem reibungsloseren Launch führen, da es Blizzard Entertainment gelang, mehrere Fehler beziehungsweise Probleme zu analysieren und zu beheben.

Nutzer gehen mit falschen Erwartungen an eine Beta heran

Weiter führte Fergusson aus, dass die Spieler und Spielerinnen zum Teil mit falschen Erwartungen an eine Beta herangehen und erwarten, eine Demo zu einem bereits fertiggestellten Titel zu erhalten. Dies sei bei einer Beta aber natürlich nicht der Fall. Stattdessen gehe es darum, mögliche Fehler und Probleme aufzuspüren, um diese bis zum Release eines Spiels in Angriff nehmen zu können.

„Das Wort Beta wird heutzutage irgendwie missverstanden, wenn die Menschen damit beginnen, Dinge eine Beta zu nennen, die eigentlich nur eine Marketing-Beta ist. Es ist einfach nur ein anderer Name für eine Demo“, so Fergusson weiter. „Hier ist das nicht der Fall. Unsere Beta ist eigentlich ein Test unserer Technologie – insbesondere auf Seiten der Server. Wir hatten am Freitag einen recht holprigen Start.“

„Am Wochenende haben wir sechs Hotfixes veröffentlicht und wir haben Dutzende Probleme gelöst“, heißt es abschließend. „All diese Arbeit wird sich am nächsten Wochenende auszahlen und sie dann für den Launch vorbereiten.“

Die zweite offene Beta, an der alle interessierten Spieler und Spielerinnen teilnehmen können, findet vom 24. bis zum 26. März 2023 statt. Die Vollversion von „Diablo 4“ folgt am 6. Juni 2023 und erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

