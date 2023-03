Diablo 4: Beta startet mit langen Warteschlangen und zahlreichen Fehlercodes

Gestern startete die geschlossene Beta zum kommenden Action-Rollenspiel „Diablo 4“, an der bisher ausschließlich Vorbesteller teilnehmen können. Und wer sich an frühere Veröffentlichungen von Blizzard Entertainment erinnert, der wird bereits mit Warteschlangen, Fehlercodes und Abstürzen gerechnet haben. Wenig überraschend erlebten auch PlayStation 5-Spieler all diese Probleme zum Betastart.

Bleibt geduldig!

Laut verschiedenen Berichten waren die gestrigen Server-Warteschlangen teils über eine Stunde lang. Darüber hinaus machten mehrere Fehlercodes die Runde und schmissen die Spieler, die es tatsächlich ins Spiel geschafft hatten, aus eben jenem. Zahlreiche Spieler berichten in den offiziellen Foren von entsprechenden Problemen.

Besonders nervig wird es, wenn man von einer Warteschlange in eine andere geschoben wird. Wenn man bedenkt, dass in wenigen Tagen die offene Beta beginnen soll und dementsprechend die Anzahl der Spieler deutlich ansteigen wird, stehen Blizzard Entertainment einige stressige Tage bevor.

In der Vergangenheit hatten die Entwickler betont, dass sie bei der bevorstehenden Veröffentlichung von „Diablo 4“ eben diese Probleme vermeiden möchten. Man behauptete sogar, dass man die eigene Serverstruktur so ausgiebig verbessert habe, dass man deutlich mehr Spieler beheimateten könnte, als man überhaupt erwartet.

Wenn man sich die geschlossene Beta anschaut, dann scheint dies bisher nicht der Fall zu sein. Dementsprechend wird Blizzard Entertainment bis zum Launch am 6. Juni 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC noch eine Menge Arbeit vor sich haben.

Solltet ihr an diesem Wochenende oder in den nächsten Tagen die Beta von „Diablo 4“ spielen wollen, solltet ihr euch schon einmal auf die Warteschlangen sowie etwaige Probleme einstellen. Die Entwickler sind sich den Problemen bewusst und arbeiten an Verbesserungen. Ob alles in der Zwischenzeit ausgemerzt werden kann, wird sich zeigen müssen.

