Diablo 4: Werden die Server dem Launch standhalten? – Der Director macht Versprechen

Blizzard Entertainments heißerwartetes Action-Rollenspiel „Diablo 4“ wird die Spieler im kommenden Sommer in ein infernales Abenteuer schicken. Der düstere Stil, der nach all den Jahren wieder an den zweiten Teil der Reihe angelehnt ist, fördert das massive Interesse der Spielerschaft. Doch wie werden die Entwickler den potentiellen Ansturm auf die Server angehen?

Man bereitet sich auf einen massiven Ansturm vor

In einem Interview mit Eurogamer sprach Director Joe Shely unter anderem über diese Herausforderung. Nachdem die letzten Blizzard-Veröffentlichungen mit langen Serverwarteschlangen und weiteren Online-Problemen glänzten, schwört der Entwickler darauf, dass man sich tatsächlich ausgiebig auf die Spielermengen vorbereitet.

„Wir haben sehr schwer an unserer Netzwerkinfrastruktur gearbeitet, an unserer Serverinfrastruktur, haben Lehren aus den anderen Veröffentlichungen gezogen, da wir bei Blizzard natürlich andere Titel haben […] Also haben wir aus anderen Veröffentlichungen gelernt, die wir kürzlich vorgenommen haben und unser Serverarchitektur ist sehr stark“, betonte Shely. „Wir bereiten uns darauf vor, viel mehr Spieler zu begrüßen als wir glauben, die da sein werden und wir sind sehr engagiert, um einen reibungslosen Launch zu haben und damit die Leute am ersten Tag spielen können.“

Dementsprechend kann man hoffen, dass Blizzard Entertainment das Interesse an „Diablo 4“ nicht unterschätzt, sodass die Server die Strapazen auch überstehen.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Die Entwickler hatten bereits mehrfach betont, dass man nach dem Launch zahlreiche weitere Inhalte veröffentlichen wird, die neben Season Pässen auch Premium-Erweiterungen umfassen werden.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist noch einmal der neueste Trailer, der auch den Erscheinungstermin enthüllte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren