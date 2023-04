Diablo 4: Nächste Design-Entscheidung sorgt für Frust – 4K & 60FPS auf der PS5?

In den vergangenen Wochen bestätigten die „Diablo 4“-Macher von Blizzard Entertainment gleich mehrere Design-Entscheidungen, die bei der Community für Frust sorgten.

Beispielsweise wurde bekannt gegeben, dass in „Diablo 4“ zumindest zum Launch sowohl auf Ausrüstungs-Sets als auch speicherbare Paragon-Loadouts verzichtet werden muss. Wie das Studio auf Nachfrage der Community einräumte, wird es dabei allerdings nicht bleiben. Darüber hinaus wird auch die Overlay-Karte, die in den diversen Vorgängern für die entsprechende Übersicht sorgte, in „Diablo 4“ außen vor bleiben.

Dies bestätigte der für die Reihe verantwortliche General-Manager Rod Fergusson via Twitter und merkte an, dass aktuell auch keine Pläne verfolgt werden, die Overlay-Karte nachzureichen. Ob Blizzard Entertainment an dieser Design-Entscheidung festhalten wird, bleibt aufgrund des aktuell größtenteils negativen Feedbacks seitens der Spielerinnen und Spieler abzuwarten.

Erste Details zur Framerate und Auflösung auf den Konsolen

Ein weiteres Thema, auf das die Entwickler von Blizzard Entertainment eingingen, war die Darstellung auf den Konsolen der aktuellen Generation. Wie Rod Fergusson im Gespräch mit Major Nelson verlauten ließ, wird bei „Diablo 4“ auf der Xbox Series X eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde angepeilt. Auf der Xbox Series S hingegen werden sich die Spielerinnen und Spieler mit einer Darstellung in 1080p und 60FPS arrangieren müssen.

Zu den technischen Spezifikationen der PlayStation 5-Version äußerte sich der General-Manager der „Diablo“-Franchise bisher zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich die PS5-Fassung technisch an ihrem Xbox Series X-Pendant orientieren und ebenfalls mit der Unterstützung von 4K und 60FPS versehen wird.

Technische Details zu den Umsetzungen für die alte Konsolen-Generation lassen ebenfalls noch auf sich warten. Sollten diese nachgereicht werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Diablo 4“ erreichte in dieser Woche den Gold-Status und wird somit wie geplant am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

