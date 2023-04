Diablo 4: Blizzard nennt zahlreiche Änderungen auf Basis des Beta-Feedbacks

Nach der Beta ist meist vor dem Launch. Auch im Falle von "Diablo 4" haben die zuständigen Entwickler von Blizzard Entertainment Feedback gesammelt, um zum Verkaufsstart eine Vielzahl an Änderungen und Anpassungen vorzunehmen. Diese haben sie inzwischen etwas ausführlicher vorgestellt.

Im vergangenen Monat konnte Blizzard Entertainments kommendes Action-Rollenspiel „Diablo 4“ mit geschlossenen sowie offenen Betaphasen ein massives Interesse erwecken. Dabei erhielten die Entwickler auch enormes Feedback, dass sie zum Teil in die Launch-Version einfließen lassen wollen. In einem ausführlichen Blogeintrag hat Blizzard auch einen Ausblick auf die Änderungen gegeben, die nach der Testphase zu erwarten sind.

Weniger Backtracking, mehr Fokus

Unter anderem hatten sich die Spieler gewünscht, dass man weniger in Dungeons zurücklaufen muss. Aus diesem Grund haben die Entwickler die Layouts mehrerer Dungeons optimiert, um die Erkundungen zu verbessern und zeitgleich zu verhindern, dass die Spieler immer wieder mehrere Wege zurückmarschieren müssen, damit sie vorankommen.

Darüber hinaus wird die „Töte alle Monster“-Mission angepasst, sodass die Monster nicht mehr in der hintersten Ecke versteckt sind. Stattdessen werden die Spieler von einer kleinen Gruppe an Monstern angegriffen.

Die Hauptziele in den Dungeons wurden ebenfalls verbessert. Sollte man einen Gegenstand auf einem Podest platzieren müssen, um eine bestimmte Tür zu öffnen, wird die Bewegungsgeschwindigkeit von euch und euren Verbündeten in der Nähe erhöht. Die Kanalisierungszeit mit dem Podest wurde wiederum komplett entfernt. Des Weiteren wurde die Wahrscheinlichkeit von Dungeonereignissen deutlich erhöht.

Zudem wurde die Schwierigkeit von Bosskämpfen vor allem für Nahkämpfer angepasst. Darüber hinaus hat man auch Anpassungen an Zaubersprüchen und Fähigkeiten vorgenommen, sodass man sich auch diesbezüglich etwas umgewöhnen muss. Der Barbar wird, wie bereits zuvor versprochen, verstärkt, nachdem er in der Beta zu schwach auf der Brust war. Unter anderem erhält er eine pauschale passive Schadensreduktion von 10 Prozent, während seine Wirbelwind-Fähigkeit mehr Schaden verursacht und zeitgleich mehr Wut verbraucht.

Die anderen Klassen wurden ebenfalls noch einmal angepasst, damit sich ihre Fertigkeiten eindrucksvoll und mächtig anfühlen. Während die einen etwas zu schwach waren, waren andere dann doch zu mächtig. Für eine ausgewogene Balance hat man entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Wenn ihr alle vorgenommenen Änderungen nachvollziehen möchtet, solltet ihr euch den vollständigen Blogeintrag durchlesen. Zudem könnt ihr am 20. April 2023 um 20 Uhr den nächsten Livestream zu „Diablo 4“ verfolgen, in dem Game Director Joe Shely, Associate Game Director Joseph Piepiora und Associate Director of Community Adam Fletcher ein Entwicklerupdate zu Langzeitinhalten sowie Klassen- und Dungeonänderungen geben werden. Der Stream wird über Twitch und YouTube verfügbar sein.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

