Diablo 4: Barbar im neuen Trailer vorgestellt

In eineinhalb Monaten wird Sancturio wieder erschüttern, wenn Blizzard Entertainment das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ auf den Markt bringen. Nachdem man vor wenigen Tagen einen kurzen Trailer zu dem Zauberer präsentierte, folgte am heutigen Abend ein Ausblick auf den Barbaren.

Krachend und rasend

Mit seinen brachialen Nahkampfangriffen wird der Barbar die Gegner durch die Gegend schleudern. Vor allem kann er mit zwei Waffen auf die Feinde losstürmen und seiner Wut freien Lauf lassen. Im Rahmen der Beta hatten die Spieler noch bemängelt, dass die Klasse etwas schwach auf der Brust ist. Aus diesem Grund haben die Entwickler einige Veränderungen vorgenommen, sodass er zum Launch stärker sein wird.

Insgesamt haben die Entwickler eine Vielzahl an Änderungen auf Basis des Beta-Feedbacks bestätigt. Zudem verzichtet man auf einige Funktionen, die sich die Spieler gewünscht hätten. Am kommenden Donnerstag, den 20. April 2023 um 20 Uhr wird ein weiterer Livestream auf Twitch und YouTube stattfinden. In diesem werden Game Director Joe Shely, Associate Game Director Joseph Piepiora und Associate Director of Community Adam Fletcher einige weitere Informationen verraten.

Da „Diablo 4“ bereits den Gold-Status erreicht hat, sollte der pünktlichen Veröffentlichung am 6. Juni 2023 nichts im Wege stehen. Das Abenteuer wird für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Hier ist ein neuer Trailer:

