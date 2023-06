Diablo 4: Blizzard enthüllt die derzeit meistgespielte Klasse

„Diablo 4“ ist nun knapp eine Woche erhältlich. Während der Titel offiziell weltweit erst am 6. Juni 2023 erschienen ist, durften Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen jedoch schon am 2. Juni in den Early Access einsteigen.

In der ersten Woche sticht laut Blizzard eine Klasse besonders hervor, die von den Spielern derzeit am meisten gewählt wird. Es ist nicht der Barbar, den einige Nutzer für das Rennen um Level 100 auserkoren haben. Und es ist auch nicht der Totenbeschwörer, der in den vergangenen Betas bei den Spielern so beliebt war.

Der Zauberer hat bei den Spielern derzeit die Nase vorn

„Pssst!“, schrieb Rod Fergusson, der General Manager der „Diablo“-Reihe, kürzlich in einem Tweet. „Ich habe nicht um Erlaubnis gebeten, dies mitzuteilen, aber ich dachte, es würde euch vielleicht interessieren, dass die meistgespielte Klasse in Diablo 4 derzeit der Zauberer/die Zauberin ist! Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Für den Fall, dass jemand aus der PR- oder Marketingabteilung fragt…“

In den Kommentaren unter dem Tweet zeigen sich einige Spieler ziemlich überrascht. Sie geben an, dass sie in „Diablo 4“ viel mehr Totenbeschwörer herumlaufen sehen, als alle anderen Klassen. Im Rennen um Level 100 waren auf dem normalen Schwierigkeitsgrad besonders der Barbar sowie der Jäger beliebt. In der Hardcore-Kategorie war der erste Spieler, der Level 100 erreicht hat, zwar auch mit einem Barbaren unterwegs, bislang häufen sich diesem Modus jedoch auch eine ganze Reihe Totenbeschwörer.

Wie Blizzard unlängst bekanntgab, handelt es sich bei „Diablo 4“ um den bisher erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte. Das Action-Rollenspiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erhältlich. Genaue Verkaufszahlen wollte das Entwicklerstudio bislang jedoch nicht nennen.

