Diablo 4: Kämpft zum Launch mit Login-Problemen – Blizzard liefert Status-Update

Nach dem technisch weitestgehend reibungslosen Early-Access-Start vor wenigen Tagen erfolgte am heutigen Dienstag der offizielle Release des Action-Rollenspiels „Diablo 4“.

Leider ließen Meldungen über technische Probleme nicht lange auf sich warten. Stattdessen klagten Spielerinnen und Spieler auf allen Plattformen über Login-Probleme. Auch eine kurze Serverwartung konnte die Probleme zunächst nicht beheben.

Wie der Kundenservice von Blizzard Entertainment via Twitter bestätigte, konnten die entsprechenden Fehler in der Zwischenzeit allerdings behoben werden und werden im Optimalfall nicht mehr auftreten.

„Die Login-Probleme wurden behoben. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, so der Kundenservice des US-Studios.

Mit dem heutigen Release wird laut den Verantwortlichen von Blizzard Entertainment nur der erste Schritt einer langen Reise unternommen, da „Diablo 4“ über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll. Einmal pro Quartal wird beispielsweise eine neue Season an den Start gebracht, die neben dem obligatorischen Battle-Pass auch frische Story-Inhalte umfasst.

Wie kürzlich klargestellt wurde, sollten wir allerdings nicht davon ausgehen, dass mit dem Story-Content der Seasons die Hauptgeschichte fortgesetzt wird. Stattdessen sind in den Seasons lediglich Quests und Missionen erhalten, deren Geschichte abseits der Haupthandlung angesiedelt sind.

Die Geschehnisse der Kampagne wiederum werden laut den Entwicklern lediglich mit kostenpflichtigen Erweiterungen fortgeführt. Wie Rod Fergusson, der General-Manager der „Diablo“-Reihe, in einem aktuellen Interview bestätigte, sind mindestens zwei Erweiterungen geplant, an denen derzeit gearbeitet wird. Konkrete Details zu den geplanten Inhalten oder Veröffentlichungszeiträumen wurden leider nicht genannt.

„Diablo 4“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Da auf allen Plattformen das Crossplay-Feature unterstützt wird, könnt ihr euch mit Spielerinnen und Spielern zusammenschließen, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind als ihr selbst.

[#DiabloIV] The login issues have been resolved. Thanks for your patience, sorry for any inconvenience.

— Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) June 6, 2023