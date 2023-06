Diablo 4: Was sind eigentlich die beliebtesten Builds der Entwickler?

In „Diablo 4“ sollen die Spieler durch mehrere Aspekte vielseitige und einzigartige Builds erschaffen können. In einem Interview haben einige Entwickler des Spiels kürzlich verraten, welche Klassen und Skills ihre liebsten sind.

In „Diablo 4“ sollen die Spieler ihre Charaktere auf mehreren Wegen an ihren persönlichen Spielstil anpassen können. So haben die fünf verschiedenen Klassen im Spiel nicht nur weitreichende Skillbäume verpasst bekommen, die Fähigkeiten können auf dem Weg zum Endgame auch noch verbessert werden. Dazu kommen das neue Paragon-Brett sowie der Kodex der Macht, in dem starke, aber auch „bizarre und aufregende“ Aspekte gesammelt werden.

In einem Interview sprachen einige Entwickler von „Diablo 4“ nun über ihre liebsten Builds. Besonders die Zauberin hat es den Devs dabei scheinbar angetan. Für Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen ist „Diablo 4“ seit dem 2. Juni im Early Access verfügbar. Spieler der Standard-Version können aber dem 6. Juni 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC in das Spiel starten.

Entwickler verraten ihre besten und stärksten Builds

In einem Interview mit den Kollegen von PCGamesN verriet der Game Director Joe Shely kürzlich, dass er besonders den Frostzauberer in „Diablo 4“ mag. „In Diablo 4 macht der Frost-Build für den Zauberer besonders viel Spaß, weil wir uns die [Einfrier-]Mechanik wirklich zu eigen gemacht haben“, erklärt Shely. „Man kann Kälteschaden mechanisch einsetzen, um alle Arten von schädlichem Todesverhalten der Monster zu verhindern – einschließlich Explosionen und dergleichen.“

Lead Class Designer Adam Z. Jackson konnte sich nicht recht für eines seiner „Babys“ entscheiden, also nannte er den Build, den er zuletzt gespielt hat: einen Tornado-Druiden. Zu Beginn wirkt der Druide einen Tornado, der ziemlich langsam und auch nicht wirklich präzise ist. „Es ist eine wirklich coole Reise, denn am Anfang ist es wirklich schwer“, so Jackson. Bis zum Endgame kann man die Fähigkeit jedoch so weit entwickeln, dass der Druide überall Tornados spammen kann.

Auch Lead Game Producer Melissa Cornings setzt auf den Frostzauberer, vor allem wegen der Fähigkeit „Gefrorene Kugel“. So soll es einige Dinge im Spiel geben, die die Effekte der Kugel beeinflussen, so dass man unterschiedliche Kombinationen erhalten kann. Dies sei der Build, für den sich Cornings bei der Zauberin jedes Mal entscheiden würde. Dungeon Producer Ash Sweetring Vickey setzt vor allen Dingen auf Builds, die aus der Ferne großen Schaden verursachen können. Hervorgehoben wurden dabei etwa der Hydra-Feuerkugel-Build der Zauberin oder der Schnellfeuer-Jäger.

Quelle: PCGamesN

