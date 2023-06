Diablo 4: Hotfix 1.0.2 nimmt Änderungen am Balancing vor

Blizzard hat einen Hotfix für „Diablo 4“ veröffentlicht. Das Update implementiert einige Änderungen beim Balancing und knöpft sich dabei zwei bestimmte Klassen vor. Außerdem wurden Änderungen vorgenommen, die den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöhen.

Das Update benötigt keinen zusätzlichen Download. Sobald ihr „Diablo 4“ startet, ist der Hotfix 1.0.2 automatisch im Spiel implementiert. Der Hotfix 1.0.2 ist ab sofort verfügbar.

Hotfix 1.0.2 für Diablo 4 ändert Balancing

Der Hotfix nimmt Änderungen am Zauberer und am Jäger vor. Beim Zauberer ist der Flammenschild betroffen: Der Flammenschild aktiviert sich automatisch, wenn tödlicher Schaden erlitten wird. Der Effekt kann einmal alle 120 Sekunden auftreten. Sobald der Schild für einen Slot ausgerüstet wird, wird er nach dem Hotfix nun mit voller Cooldown-Zeit ausgerüstet.

Außerdem ändert sich die Inneres Auge-Fähigkeit des Jägers. Mit ihr kann der Jäger markierte Gegner angreifen, um eine spezielle Leiste zu füllen. Sobald diese voll ist, erhält der Jäger vier Sekunden lang unbegrenzte Energie. Mit dem Hotfix dauert es nun vier Sekunden, bis der nächste Gegner nach dem Ende der unbegrenzten Energie markiert werden kann.

Hinzu kommt, dass Gegner auf höheren Weltstufen ab sofort mehr Lebensenergie haben. Dadurch sollte sich der allgemeine Schwierigkeitsgrad auf höheren Stufen erhöhen. Zudem wurde der „Shout Skill Cooldown Reduction“-Affix für Items komplett aus dem Spiel entfernt.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits jetzt in die Welt von Sankturio abtauchen.

Quelle: Blizzard

