Diablo 4: Alle Twitch-Drops im Überblick

Blizzard hat bereits mit der Ankündigung zu den Twitch-Drops von „Diablo 4“ viel Kritik geerntet. Für zwei erworbene Abonnements können Spieler und Spielerinnen ein besonderes Reittier erhalten.

Doch auch durch das bloße Zuschauen gibt es Belohnungen, die Fans des Dungeon-Crawlers einheimsen können. Mit dieser Übersicht verraten wir euch, welche Belohnungen ihr euch sichern könnt.

Diablo 4: Diese Twitch-Drops gibt es

Es gibt vier Itempakete, die sich Fans durch das Schauen von Twitch-Streams für „Diablo 4“ verdienen können. Die Items sind auf vier Wochen verteilt, sodass sie nicht alle auf einmal verdient werden können.

Folgende Belohnungen gibt es:

Woche 1 (Jäger- und Totenbeschwörer-Paket) Schwert „Azurehand Heart-Piercer“ Dolch „Azurehand Back-Stabber“ Rückentrophäe „Matron-Sigil Coffer“ Rückentrophäe „Progenitor Favor“

Woche 2 (Zauberer-Paket) Zauberstab „Azurehand Spell-Slinger“ Rückentrophäe „Hellrune Tabernacle“

Woche 3 (Druiden-Paket) Axt „Azurehand Head-Cleaver“ Rückentrophäe „Font of the Mother“

Woche 4 (Barbaren-Paket) Schwert „Azurehand Skull-Crusher“ Rückentrophäe „Matriarch’s Mantle“



Um die Items zu erhalten, müsst ihr pro Paket drei Stunden zusehen. Für die Rückentrophäen sind es sogar sechs Stunden. Vergesst nicht, euer Twitch-Konto mit eurem Battle.net-Account zu verknüpfen. Dann könnt ihr die Items aus dem Twitch-Inventar ins Spiel manövrieren.

Zusätzlich gibt es ein Mount, wenn ihr zwei kostenpflichtige Abos bei einem Streamer von „Diablo 4“ abschließt. Dafür habt ihr vom 5. Juni 2023 bis zum 2. Juli 2023 Zeit. An der Aktion nehmen hunderte Streamer teil.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits ab dem 2. Juni 2023 in die Welt von Sankturio abtauchen.

Quelle: Blizzard

