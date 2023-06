Diablo 4: Blizzard will größere Monster-Horden ins Endgame bringen

Gestern hat das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ erst ein neues Update mit allerhand Änderungen erhalten. So wurden unter anderem der Basis- und der Fähigkeitenschaden erhöht. Dazu gab es Änderungen an Dungeons, Events und Quests.

Eine Änderung, die sich einige Fans besonders wünschen, hat es bislang jedoch noch nicht ins Spiel geschafft. Allerdings arbeiten die Entwickler bereits daran, die Gegnerdichte bei den Endgame-Inhalten in „Diablo 4“ zu erhöhen.

Mehr Monster kommen in Season 1

In den kürzlich veröffentlichten Patch Notes zu Update 1.0.3 weisen die Entwickler auf neue allgemeine Änderungen hin. So sollen die wandelnden Höllenflutbosse mit dem Patch nun häufiger qualitativ hochwertige Beute fallenlassen. Wöchentliche Bonustruhen von Weltbossen haben darüber hinaus nun keine Stufenanforderungen für das Öffnen mehr. Unter diesen Änderungen gibt es einen Kommentar des Studios, dass das Team derzeit daran arbeitet, die Monster- und Elitegegnerdichte in Endgame-Inhalten zu erhöhen. Diese Änderungen sollen zu einem frühen Zeitpunkt während der ersten Season umgesetzt werden.

Spieler gaben an, dass die Endgame-Aktivitäten an zu wenigen Gegnern kranken. So würde es sich zwar lohnen, in den Alptraum-Dungeons oder bei der Höllenflut alle Monster auszuschalten. Die Gegnergruppen wären aber immer so weit voneinander entfernt, dass die Spieler auf ihre Mounts aufsteigen müssen, um zu den nächsten Monstern zu kommen. Allerdings ist die Entfernung zwischen den Gegnern meist auch so kurz, dass das Reittier eine Abklingzeit hat, wenn die Nutzer weiterziehen wollen. Das sorgt für einen gestörten Spielfluss.

„Diablo 4“ ist seit dem 6. Juni 2023 offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S, die Xbox One und den PC erhältlich. Season 1 für das Action-Rollenspiel soll voraussichtlich Mitte Juli an den Start gehen. Ein genauer Termin soll noch angekündigt werden.

Quelle: Blizzard, PCGamesN

