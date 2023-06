Diablo 4: Blizzard erklärt, wie ihr an die sechs seltensten Unique Items kommt

In „Diablo 4“ sind die einzigartigen Gegenstände, auch Unique Items genannt, das momentan Mächtigste, was das MMORPG zu bieten hat. Doch viele Spieler und Spielerinnen fragen sich, ob die seltensten Exemplare überhaupt ins Spiel implementiert wurden.

Bislang gibt es nur wenige Fans, die an eines der begehrten Items gelangt sind. Deshalb hilft ein Blizzard-Mitarbeiter nun aus und verrät, welche wichtigen Tipps es beim Farmen der sechs seltensten, einzigartigen Gegenstände zu beachten gilt.

Seltenste Unique Items in Diablo 4: So gelangt ihr an sie

Die Unique Items sind Gegenstände mit einem besonderen Aspekt, der für jedes Item einer Art immer gleich ist. Im Gegensatz zu normalen legendären Gegenständen kann ihr Bonus nicht auf andere Gegenstände übertragen werden.

Blizzard-Mitarbeiter Adam Jackson erklärt, wie wir an die sechs seltensten Unique Items gelangen können. Wir müssen dafür mindestens Level 85 erreicht haben, vorher gibt es die legendären Gegenstände nicht zu holen. Die sechs begehrten Gegenstände zeigt Jackson im folgenden Tweet:

Die seltenen Uniques gibt es überall dort, wo es auch reguläre Uniques zu finden gibt. Sie sind also nicht an einen bestimmten Gegner oder Ort gebunden. Die Gegenstandsmacht befindet sich immer auf Level 820, also dem regulären Maximallevel von Items in „Diablo 4“ (mit einigen Ausnahmen).

Jackson empfiehlt, die seltenen Items dort zu farmen, wo die Dropchance auf ein Unique Item am höchsten ist. Die Dropchance hat nichts damit zu tun, auf welchem Level sich der Spieler oder die Spielerin nach Level 85 befindet.

Selbst wenn ein reguläres Unique Item auf den Boden fällt, ist es sehr selten, dass es sich dabei um eines der obigen Gegenstände handelt, die Jackson im Tweet zeigt.

