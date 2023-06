Diablo 4: Großteil der Spieler hat Kampagne noch nicht beendet

Wie es scheint, nehmen sich die Spieler von „Diablo 4“ Zeit, um die Kampagne des Titels durchzuspielen. Das Spiel ist in der Standard-Version offiziell am 6. Juni erschienen. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen konnten jedoch schon am 2. Juni gegen die Horden der Hölle antreten.

Trotzdem hat ein Großteil der Spieler noch nicht das Ende der Story-Kampagne erreicht, wie der Game Director Joe Shely unlängst bei dem ersten „Fireside Chat“ angab. Trotzdem sollen schon bald einige Änderungen im Spiel folgen.

Spieler lassen sich beim Kampf gegen Lilith Zeit

„Die große Mehrheit unserer Spieler hat das Spiel noch nicht beendet. Aber viele der Leute, die diesen Stream verfolgen, und unsere engagierten Spieler, spielen Inhalte viel schneller durch und haben diese Situation mit den Dungeons erlebt“, so Joe Shely, der in dem kürzlich übertragenen Livestream mit dieser Äußerung zu den kommenden Änderungen an den Alptraum-Dungeons überging.

Bei den Alptraum-Dungeons handelt es sich um eine der Endgame-Aktivitäten. Viele Spieler grinden sich jedoch lieber durch die normalen Dungeons, statt sich der Herausforderung zu stellen. Blizzard will zukünftig einige Änderungen an den Inhalten einführen und den Spielern die Alptraum-Dungeons dadurch schmackhafter machen. So sollen etwa der Schwierigkeitsgrad gesenkt sowie die erhaltenen Erfahrungspunkte erhöht werden. Dadurch sollen die Dungeons zu einem besseren Levelort für höherstufige Charaktere werden.

Passend dazu waren zuletzt einige Spieler geschockt, wie viele Erfahrungspunkte bis zu Level 100 angehäuft werden müssen. Mathematisch gesehen haben die Spieler bei Level 85 erst die Hälfte des Weges bis zum Maximallevel 100 erreicht. Auf Reddit zeigten sich einige Nutzer frustriert, dass sie in „Diablo 4“ nur so langsame Fortschritte machen.

