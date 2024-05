Diablo 4: Ungeliebte Features wurden zu wenig getestet, so Blizzard

In "Diablo 4" gibt es einige Funktionen, die bei den Spielern nicht so gut ankommen. Diese "schlechten Ideen" wurden einfach zu wenig getestet, so Blizzard.

Blizzards ARPG „Diablo 4“ hat bei einigen Spielern noch immer einen schweren Stand. Unvergessen bleibt die Veröffentlichung von Patch 1.10, für den sich das Studio entschuldigte. Auch die erste Season des Action-Titels kam bei der Community weniger gut an.

Auf einige dieser „schlechten Ideen“ kamen der Lead Class Designer Adam Jackson sowie der Associate Game Director Joe Piepiora kürzlich in einem Interview mit „Raxxanterax“ zu sprechen. Die Probleme rührten daher, dass den Entwicklern nicht klar war, wie öde es sei, einige Dinge „2.000 Mal zu tun“.

Blizzard hat jetzt einen anderen Testprozess, so die Entwickler

In dem Interview gab Adam Jackson an, dass der interne Testprozess bei „Diablo 4“ heute ein wenig robuster sei als früher. Was dies bedeuten soll, wurde nicht weiter erläutert. Es klingt jedoch so, als ob das Team nun mehr Zeit für das Testen neuer Features aufwendet, etwa durch den für Season 4 eingeführten öffentlichen Testrealm.

„Das ist der Punkt, an dem man Dinge findet, die für die Spieler offensichtlich sind. Die schlechte Ideen waren, aber wie gute Ideen klangen, als wir im Raum saßen und darüber sprachen“, sagte Jackson. Er führte als Beispiel etwa das neue Tempering, die Härtung, in Season 4 auf. Bei dem Prozess wird jedes Mal eine Animation abgespielt, die nicht übersprungen werden kann.

Die Balance sei manchmal schwierig

„Manchmal fallen die Dinge durch die Maschen, wie hey, das 2.000 Mal zu machen, ist eigentlich schrecklich, weil man ewig warten muss und man eigentlich einen Moment des Feierns haben will und dass die coole Sache cool ist. Diese Dinge auszubalancieren, kann intern schwieriger sein. Wir haben diesen Fehler so oft gemacht, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir eine neue Funktion oder eine neue Aktivität entwickeln, fragen wir uns, wie es sich anfühlt, wenn man das 200 Stunden lang macht.“

In wenigen Tagen startet „Diablo 4“ in die vierte Saison. Diese sollte eigentlich schon am 16. April starten, geht nun aber ab dem 14. Mai 2024 los.

