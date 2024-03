Diablo 4: Vierte Season verschoben – vorher steht ein Test an

Im gestrigen „Campfire Chat„-Livestream sprachen mehrere Entwickler über die Zukunft von „Diablo 4“.

Für die Fans gibt es leider eine schlechte Nachricht: Season vier startet deutlich später als gedacht. Statt am 16. April geht es erst am 14. Mai in die nächste Runde. Somit müsst ihr einen Monat länger warten als ursprünglich geplant.

Immerhin haben die Spieler dadurch noch mehr Zeit, den Battle Pass aufzuleveln. Dennoch sind einige von ihnen etwas enttäuscht, weil sie die Lust an der aktuellen Season schon verloren haben.

Public Test Realm kehrt zurück

Der Hauptgrund für die Verzögerung ist die Rückkehr des Public Test Realms. Zwischen dem 2. und 9. April haben PC-Spieler die Möglichkeit, via Battle.net die kommenden Änderungen zu testen.

Welche Änderungen geplant sind? Gegenstände werden gedroppt, die weniger, aber dafür relevantere Affixes haben. Zudem sollen die Affixe selbst wirkungsvoller ausfallen. Drops der Weltstufe drei werden nur „Sacred“ und Stufe vier nur „Ancestral“ sein. Des Weiteren sollen die Goldkosten für zauberhafte Items begrenzt werden. Ansonsten legt das Entwicklerteam die Handwerksmaterialien und die Kräuter zusammen.

Viele Uniques könnt ihr voraussichtlich schon in WT eins und zwei aufsammeln. Selbst die extremen Uber Uniques sind jetzt schon vor Level 55 möglich – mit der aktuellen Obergrenze von 925 Stärke-Punkten.

Auch neue eigene Systeme kommen ins Spiel. Darunter befindet sich ein Herstellungssystem, mit dem ihr legendären Items Affixe hinzufügen könnt. Ein neuer Gegenstandstyp nennt sich „Tempering Manual“, womit sich Items ebenfalls mit Affixes erweitern lässt.

Das Masterworking hingegen ermöglicht euch, Items im Late Game zu verbessern. Findet ihr etwas, ds euch besonders gut gefällt, könnt ihr die Affixe weiter verbessern. Zwölf Ränge dürft ihr durchlaufen, alle vier Ränge verbessert ihr einen Affix stark.

All diese Änderungen sind im Test verfügbar. Weitere Infos sollen nächste Woche folgen.

In einer Woche kommt „Diablo 4“ übrigens in den Xbox Game Pass:

Das Action-Rollenspiel von Blizzard ist seit dem 5. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren