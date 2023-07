Diablo 4: Kritik am Patch 1.1.0 sorgt für Review-Bombing auf Metacritic

In dieser Woche wurde das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ mit dem Update auf die Version 1.1.0 versehen, das zahlreiche Änderungen am Spiel mit sich brachte und prompt für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Insbesondere die Nerfs, unter denen im Prinzip Spielerinnen und Spieler aller Klassen zu leiden hatten, sorgten für Unmut auf den sozialen Medien oder in den internationalen Gaming-Foren. Allerdings fällt die Kritik der Community nicht nur konstruktiv aus.

Ganz im Gegenteil: Wie sich in den vergangenen Stunden abzeichnete, ließ nach der Kritik an dem Patch 1.1.0 auch das in solchen Fällen fast schon obligatorische Review-Bombing nicht lange auf sich warten.

Insbesondere auf der Online-Plattform Metacritic fiel „Diablo 4“ der Unzufriedenheit der Spielerinnen und Spieler zum Opfer, was zu einer deutlichen Abwertung der durchschnittlichen Nutzerbewertungen auf allen Systemen führte.

Besonders stark waren die PC- und PlayStation 5-Versionen von „Diablo 4“ von dem Review-Bombing betroffen. Während die durchschnittliche Nutzerwertung der PC-Fassung auf 2,7 von zehn Punkten sank, sind es auf der Sony-Konsole zum Zeitpunkt dieser Meldung nur noch 2,4. Auch auf der Xbox Series X/S (4,1), der PlayStation 4 (3,9) und der Xbox One (4,2) nutzten kritische Stimmen Metacritic, um Blizzard Entertainment ihre Unzufriedenheit bezüglich des neuen Updates zu verdeutlichen.

Die verantwortlichen Entwickler reagierten bereits gestern auf den Aufschrei der Community und versprachen, dass man sich das Feedback der Community zu Herzen nehmen und beim nächsten Update von „Diablo 4“ auf Basis dessen nachbessern wird. Am morgigen Freitag wird es beispielsweise einen „Campfire Chat“ geben, in dem auf erste Maßnahmen eingegangen wird.

Darüber hinaus kündigte Blizzard Entertainment weitere Neuigkeiten zu diesem Thema an, die in den nächsten Tagen genannt werden. Bis dahin bittet das Studio die Community um ein wenig Geduld.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und startet heute Abend in die erste Season. Diese trägt den Namen „Saison der Boshaftigkeit“ und umfasst neben einem Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen, einen neuen Welten-Boss in Form von Varshan dem Verzehrten oder die 32 boshaften Herzen, die neue Fertigkeiten ins Spiel bringen.

We have been hearing feedback from players regarding some of the changes in 1.1.0 for #DiabloIV.

We are going to have a Campfire Chat later this week on Friday to talk more about it.

We will have more details/timing in the next day. Thanks again for the feedback!

— Adam Fletcher (@PezRadar) July 19, 2023