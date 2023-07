Diablo 4: Spielerzahlen erreichen großen Meilenstein und sorgen für einen neuen Rekord

Mit „Diablo 4“ erschien im vergangenen Monat der neueste Ableger von Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel-Serie und entwickelte sich laut offiziellen Angaben schnell zu einem kommerziellen Erfolg.

Nachdem wenige Tage nach dem Release vom schnellstverkauften Blizzard-Titel überhaupt gesprochen wurde, lieferte Activision Blizzard im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts weitere Details zum Erfolg von „Diablo 4“. Demnach brachte es das Action-Rollenspiel bis zum 30. Juni 2023 auf mehr als zehn Millionen Spielerinnen beziehungsweise Spieler.

Gleichzeitig bescherte die Veröffentlichung von „Diablo 4“ Blizzard Entertainment einen neuen Rekord. Dank des Erfolges des Action-Rollenspiels feierte Blizzard Entertainment mit dem am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Quartal das erste Quartal, in dem Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet werden konnten.

Operatives Einkommen wurde verdreifacht

Weiter wurde bestätigt, dass der Umsatz von Blizzard Entertainment im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 160 Prozent gesteigert werden konnte, während das Betriebsergebnis im Vergleich mit dem Vorjahresquartal sogar verdreifacht wurde. Auch hierbei haben wir es mit neuen Rekorden für Blizzard Entertainment zu tun.

„Bis zum Ende des zweiten Quartals wurden von Diablo 4 mehr Einheiten verkauft als von jedem anderen Blizzard-Titel in einem vergleichbaren Veröffentlichungsstadium“, führten die Verantwortlichen im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal aus und wiesen darauf hin, das die Community bis Ende Juni 2023 mehr als 700 Millionen Spielstunden in der Welt von Sanktuario verbrachte.

In den nächsten Monaten wird es Blizzard Entertainment darum gehen, „Diablo 4“ mit neuen Inhalten zu unterstützen und die Community mit der Post-Launch-Unterstützung langfristig an das Action-Rollenspiel zu binden. Mit der „Saison der Boshaftigkeit“ startet heute die erste Season von „Diablo 4“, die neben dem obligatorischen Battle-Pass auch neue Features wie die boshaften Herzen mit sich bringt, zu denen wir euch hier weitere Details nennen.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

