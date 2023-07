Diablo 4: Entwickler wollen Kritik an Patch 1.1.0 in neuem Stream besprechen

Das Action-Rollenspiel „Diablo 4“ hat gestern Update 1.1.0 erhalten, das einige Änderungen und die Inhalte für die erste Season ins Spiel brachte. Der Patch kam jedoch nicht bei allen Spielen an, weshalb sich Blizzard der Kritik in einem Stream in dieser Woche stellen will.

Für „Diablo 4“ wurde am gestrigen Abend das Update 1.1.0 veröffentlicht, das eine ganze Reihe an Änderungen mit sich brachte. Unter anderem wurden die Inhalte für die erste Season, „Saison der Boshaftigkeit“ ins Spiel gebracht, die jedoch erst am 20. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit startet.

Neben den Änderungen wurden auch weitreichende Nerfs implementiert, unter denen alle fünf Klassen zu leiden haben. Dazu wurde der Schwierigkeitsgrad erhöht sowie der Schaden verringert. Die Spieler sind nun der Meinung, dass der Patch den Fortschritt im Spiel verlangsamen sollte.

Entwickler halten neuen Campfire Chat ab

Nach dem Update gestern Abend dauerte es nicht lange, bis die ersten Spieler die neuen Änderungen kritisierten. In einem Beitrag auf Reddit, der bislang über 20.000 Upvotes sammeln konnte, fasst ein Nutzer zusammen, dass der Patch „im Wesentlichen eine Verlangsamung in jedem einzelnen Teil des Spiels“ sei. So wurde der Schwierigkeitsgrad der Endgame-Aktivität Höllenflut erhöht sowie der Erfahrungsbonus für das Töten von Monstern auf höheren Leveln abgeschwächt. Darüber hinaus wurden unter anderem der kritischen Trefferschaden, der verwundbare Schaden, die Abklingzeitverringerung sowie bestimmte Affixe deutlich generft.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Wir haben von den Spielern Feedback zu einigen der Änderungen in 1.1.0 für Diablo 4 erhalten“, schrieb der Global Community Development Director Adam Fletcher kürzlich auf Twitter. „Wir werden am Freitag dieser Woche einen Campfire Chat abhalten, um mehr darüber zu sprechen. Wir werden in den nächsten Tagen weitere Details/Zeitpunkte bekannt geben. Nochmals vielen Dank für das Feedback!“

Am 20. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit wird die erste Season von „Diablo 4“ starten. In der „Saison der Boshaftigkeit“ bekommen es die Spieler mit Liliths entarteten Monstern zu tun. Darüber hinaus können sich die Helden dem neuen Boss Varshan der Verzehrte stellen und boshafte Herzen sammeln, die 32 neue Eigenschaften ins Spiel bringen.

Quelle: Reddit, IGN

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren