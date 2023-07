Diablo 4: Die Jagd auf Belohnungen – Seasons sollen nicht zu einem Grind-Fest verkommen

In dieser Woche startet mit der "Saison der Boshaftigkeit" die erste Season des Action-Rollenspiels "Diablo 4". Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment versprechen, sollen auch Abenteurer mit weniger Zeit zum Spielen in der Lage sein, sich alle Belohnungen der Seasons zu sichern.

"Diablo 4" startet in Kürze in die erste Season.

Genau wie es beim Vorgänger der Fall war, soll auch „Diablo 4“ über einen langen Zeitraum mit Updates, Inhalten und neuen Seasons unterstützt werden. Die erste Season startet in dieser Woche und erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Monaten.

Wie Game-Director Joe Shely im Interview mit Forbes anmerkte, sollen die Seasons und die damit verbundene Jagd auf die Belohnungen nicht in einem stressigen Grind-Fest ausarten. Stattdessen soll gewährleistet werden, dass in einer Season auch Spielerinnen und Spieler, die teilweise nur wenig Zeit für Videospiele haben, in der Lage sind, sich die Inhalte einer Season zu sichern.

Daher wird es in den Seasons von „Diablo 4“ auch nicht nötig sein, einen Charakter auf die Stufe 100 zu bringen, um einen Battle-Pass komplett abzuschließen.

Shely weiter: „Wir möchten garantieren, dass Spieler, die mit unterschiedlicher Intensität spielen, den Battle-Pass dennoch abschließen können. Selbst wenn ihr nur ein paar Stunden pro Woche spielen und Herausforderungen meistern könnt, solltet ihr in der Lage sein, bis zum Ende einer zwölfwöchigen Season den kompletten Battle-Pass abzuschließen.“

Diese Inhalte werden in der ersten Season geboten

Die erste Season von „Diablo 4“ wird am kommenden Donnerstag, den 20. Juli 2023 an den Start gebracht und trägt im deutschsprachigen Raum den Namen „Saison der Boshaftigkeit“. Im Zuge einer Season wird zum einen ein kostenloser Battle-Pass mit 27 Stufen und damit verbundenen Belohnungen geboten. Hinzukommt der knapp zehn Euro teure Premium-Battle-Pass mit 90 Stufen.

Ebenfalls geboten wird eine neue und mächtige Art von Gegenständen: Die boshaften Herzen, die ihr auf unterschiedliche Art verdienen und nutzen könnt, um euren Charakter zur stärken. Weitere Details zu den boshaften Herzen und den Statuswerten, die ihr mit ihnen verbessern könnt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wer im Rahmen der „Saison der Boshaftigkeit“ auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollte, findet diese in „Varshan den Verzehrten“, einem neuen Welten-Boss.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Forbes

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren