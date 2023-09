Diablo 4: Storys und neue Inhalte – Blizzard plant jährlich neue Add-ons

Offiziellen Angaben zufolge legte das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Diablo 4“ einen erfolgreichen Start hin und brachte es bis Ende August auf zwölf Millionen Spielerinnen und Spieler.

In einem von Dexerto geführten Interview sprach Rod Fergusson, der General-Manager der „Diablo“-Marke, über die langfristigen Pläne, die Blizzard Entertainment mit „Diablo 4“ verfolgt, und wies darauf hin, dass es bei den quartalsweise startenden neuen Seasons nicht bleiben wird.

Stattdessen handelt es sich beim Launch von „Diablo 4“ und ersten der Season des Action-Rollenspiels lediglich um das Fundament, auf dem die mehrjährige Live-Service-Unterstützung aufgebaut wird. Neben den Seasons sind demnach auch klassische Erweiterungen geplant, die in jährlichen Abständen erscheinen.

Entwickler planen weitere Handlungsstränge

Bezüglich der Inhalte, die im Rahmen der jährlich erscheinenden Erweiterungen auf uns warten, ging Fergusson zwar nicht näher ins Detail, bestätigte aber zumindest, dass die Autoren und Entwickler von Blizzard Entertainment neue Handlungsstränge und Geschichten planen. Auch neue Gebiete, Gegner und Ausrüstungsgegenstände dürften als gesetzt gelten.

Abschließend blickte Fergusson auf die Post-Launch-Unterstützung von „Diablo 3“ zurück und gab sich diesbezüglich selbstkritisch: „Wenn man zurückblickt und feststellt, dass zwischen Diablo 3 und Diablo 4 elf Jahre gelegen haben, dann fühlt es sich so an, als wären wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdienen, nicht gerecht geworden. Das ist etwas, was wir in Diablo 4 mit unseren Saisons und Erweiterungen korrigieren werden.“

Aktuell arbeitet Blizzard Entertainment an der zweiten Season von „Diablo 4“, die den Namen „Season of Blood“ tragen, Vampir-Kräften den Weg ins Spiel ebnen und am 17. Oktober 2023 starten wird. Erste Details zu den gebotenen Inhalten und Features der zweiten Season haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Dexerto

