Diablo 4: Season of Blood vorgestellt – Details zu den Inhalten und Verbesserungen

In einem Livestream stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment die zweite Season des Action-Rollenspiels "Diablo 4", die den Namen "Season of Blood" tragen wird, vor. Wir haben die wichtigsten Details zu den Inhalten und Verbesserungen für euch zusammengefasst.

Wie vor wenigen Tagen bestätigt, nutzten die Entwickler von Blizzard Entertainment einen aktuellen Livestream, um uns mit der „Season of Blood“ die zweite Season des Action-Rollenspiels „Diablo 4“ näher vorzustellen. Versprochen wurden ein Schwung neuer Inhalte und diverse Verbesserungen.

Die Geschichte der „Season of Blood“ dreht sich um einen düsteren Vampirfürsten, der aus ungeklärten Gründen erwacht und damit beginnt, unschuldige Menschen in Vampire zu verwandeln. Wir schließen uns in der neuen Questreihe mit der Vampirjägerin Erys zusammen und suchen nach Mittel und Wegen, dem Treiben des Vampirfürsten Einhalt zu gebieten.

Zu den interessantesten Features der „Season of Blood“ gehört die Möglichkeit, das Blut besiegter Widersacher zu nutzen, um die 22 neuen Vampir-Fähigkeiten freizuschalten. Diese versetzen uns beispielsweise in die Lage, Fledermausbegleiter, die uns im Kampf beistehen, oder Blutlachen, die Gegner schädigen, zu beschwören.

Pakte, neue Dungeons und mehr

Mit der Freischaltung der Skills ist es aber nicht getan. Stattdessen lassen sich die Vampir-Fähigkeiten lediglich dann nutzen, wenn wir über eine ausreichend hohe Anzahl an „Pakten“ verfügen, die Bestandteil von Rüstungen sind, die sich in der zweiten Season finden lassen. Abgerundet wird die neue Questreihe von exklusiven Gegnern, Bossen und frischen Dungeons.

Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment im Rahmen des Livestreams ausführten, halten mit der „Season of Blood“ zudem diverse Quality-of-Life-Verbesserungen Einzug, die auf Basis des Community-Feedbacks vorgenommen wurden. Im Vergleich mit der ersten Season lässt sich das Charakter-Level 100 beispielsweise 40 Prozent schneller erreichen.

Darüber hinaus wird es neuen Spielerinnen und Spielern ermöglicht, die Kampagne bereits nach dem Prolog zu überspringen und direkt in den saisonalen Inhalt einzusteigen. Wird die Kampagne übersprungen, werden zudem zehn Wegpunkte freigeschaltet, was die Fortbewegung in der Spielwelt zum Start in eine neue Season erleichtert.

Ein weitere Anpassung betrifft die Ansehens-Belohnungen, die mit dem Start der „Season of Blood“ an euren Account gebunden werden. Dies hat zur Folge, dass der frisch erstellte Season-Charakter mit allen Trankladungen, zusätzlichen Fähigkeits- beziehungsweise Paragon-Punkten oder freigeschalteten Effekten der Lilith-Schreine eurer anderen Helden in eine neue Season startet.

Welche Verbesserungen und Anpassungen sonst noch versprochen werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Die weiteren Verbesserungen im Detail

Die Endgame-Erfahrung wird durch die Einführung der Boss-Rangliste erheblich verbessert, da die User die neuen und wiederkehrenden fünf Endgame-Bosse gezielt farmen können, um seltene und legendäre Gegenstände zu erhalten. Auch wurde die Droprate dieser Gegenstände erhöht.

Anpassungen am Inventar und bei der Verwaltung eurer Gegenstände. Unter anderem wandern Edelsteine vom Inventar in den Reiter der Herstellungsmaterialen.

Die Reittiere bewegen sich jetzt schneller, sind agiler und wurden mit der Fähigkeit versehen, Blockaden zu durchbrechen.

Fluchtschriftrollen werden im Hardcore-Modus automatisch verwendet, wenn die Verbindung zu den Servern abbricht. Dadurch landet eurer Hardcore-Charakter an einem sicheren Ort.

Das Balancing der einzigartigen Gegenstände und ausgewählter Effekte wird überarbeitet.

Zu den Verbesserungen an Albtraum-Dungeons gehören die Teleportation in das Innere des Dungeons, eine erhöhte Monsterdichte oder NPC-Begleiter mit mehr Lebenspunkten.

Nicht näher konkretisierte Updates für die Städte, die Benutzeroberfläche, die Monsterdichte und mehr versprochen.

Die „Season of Blood“ startet am 17. Oktober 2023 auf allen Plattformen, für die „Diablo 4“ erhältlich ist. Namentlich haben wir es hier mit dem PC, der PlayStation 4, die PlayStation 5, der Xbox One und der Xbox Series X/S zu tun.

