Diablo 4 Season of Blood: Zwei Campfire-Chats angekündigt – Termine & Details zu den Inhalten

Mit der "Season of Blood" startet in diesem Monat die zweite Season des Action-Rollenspiels "Diablo 4". Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment bekannt gaben, werden in den kommenden Tagen gleich zwei Campfire-Chats stattfinden, in denen über die neue Season und geplante Balancing-Anpassungen gesprochen wird.

Bereits im August stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment mit der „Season of Blood“ die zweite Season des Action-Rollenspiels „Diablo 4“ vor.

Passend zum nahenden Start der zweiten Season am 17. Oktober 2023 kündigte Blizzard Entertainment gleich zwei Campfire-Chats an, in denen über die Zukunft von „Diablo 4“ gesprochen wird. Der erste der beiden Livestreams findet bereits am kommenden Mittwoch, den 4. Oktober 2023 um 18 Uhr unserer Zeit statt und wird sich um die in diesem Monat startende „Season of Blood“ drehen.

Offiziellen Angaben werden der stellvertretende Community-Direktor Adam Fletcher und Mitglieder des Entwicklungsteams über die Bedrohung der Vampire sprechen, die mit der zweiten Season Einzug in die Welt von „Diablo 4“ hält. Ebenfalls thematisiert werden kleinere Quality-of-Life-Verbesserungen wie zusätzlicher Stauraum oder Anpassungen an den Dungeons.

Weitere Balancing-Anpassungen an den Klassen angekündigt

Der zweite Campfire-Chat-Livestream wird am 10. Oktober 2023 stattfinden. Hier möchten die Entwickler von Blizzard Entertainment zum einen über weitere Balancing-Anpassungen sprechen, die an den unterschiedlichen Klassen vorgenommen werden, um auch auf lange Sicht für eine ausgeglichene Spielerfahrung zu sorgen.

Darüber hinaus wird auf Anpassungen und Änderungen eingegangen, die nicht näher genannte Ingame-Systeme in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten erfahren werden. Spekuliert wird, dass sich darunter unter anderem der bereits angekündigte Beutel zur Aufbewahrung von Edelsteinen befinden wird.

Alle relevanten Details zur „Season of Blood“ und den Verbesserungen für „Diablo 4“, die im Rahmen der beiden Campfire-Chat-Livestreams enthüllt werden, findet ihr zeitnah natürlich auf PLAY3.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll genau wie der Vorgänger über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates, Seasons und neuen Inhalten unterstützt werden.

Zudem sind laut offiziellen Angaben mehrere umfangreiche Erweiterungen geplant, die nach dem aktuellen Stand der Dinge im jährlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

